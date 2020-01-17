В США назвали число пострадавших при атаках на базы в Ираке

При обстреле Ираном американских баз в Ираке пострадали 11 военнослужащих США.

Об этом сообщает издание Defense One со ссылкой на американские военные источники.

У многих пострадавших есть подозрение на сотрясение мозга. Военных эвакуировали в госпитали в Кувейте и Ландштуле в Германии на этой неделе. Там их обследуют и назначат лечение.

9 января иранский генерал Амир-Али Хаджизаде объяснил отсутствие жертв после удара по американским базам в Ираке. По его словам, Тегеран совершил ракетные атаки не для того, чтобы убить американских солдат. Иран намеревался нанести ущерб военной машине Вашингтона.

В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке. Это стало ответом на гибель в Багдаде в результате авиаудара США командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани. Операция получила название «Мученик Сулеймани».

Позднее иранский генерал Амир-Али Хаджизаде заявил, что ракетные удары стали началом серии атак по американским базам во всем регионе. Он подчеркнул, что настоящей местью за убийство Сулеймани будет изгнание США с территории Ближнего Востока.

Lenta.ru