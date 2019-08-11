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В учебных частях и подразделениях Азербайджанской Армии состоялась церемония принятия военной присяги – ФОТО

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В учебных частях и подразделениях Азербайджанской Армии состоялась церемония принятия военной присяги – ФОТО

11 августа в учебных частях и подразделениях Азербайджанской Армии состоялась церемония принятия военной присяги молодыми солдатами.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт Минобороны, посетители ознакомились с социально-бытовыми условиями, созданными в воинских частях, посетили служебные, административные здания, солдатские казармы и столовые.

В ходе встреч с командованием воинских частей, обсуждены вопросы, интересующие родителей солдат, после чего были организованы культурно-массовые мероприятия для гостей и личного состава.

Эльшан Рустамов

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