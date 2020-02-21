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В Украине отказались обсуждать т.н. «геноцид армян»

21 Февраля, 2020 в 14:47 ~ 1 минута на чтение 899
В Украине отказались обсуждать т.н. «геноцид армян»

Верховная Рада Украины отказалась обсуждать законопроект о так называемом «геноциде армян».

Как сообщает АзерТАдж, законодательная инициатива народного депутата Украины от «Слуги народа» Дарьи Володиной о чествовании памяти жертв т.н. «геноцида армян» без обсуждений была отклонена.

Согласно информации, обсуждение законопроекта, который был зарегистрирован 14 февраля, было отложено в результате совместных усилий посольств Азербайджана и Турции в Украине.

Напомним, что в 2013, 2015 и 2019 годах в Верховной Раде безуспешно предпринималась пытка обсуждения законопроекта о т.н. «геноциде армян».

А.А.

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