В воскресенье в Баку +36 

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В воскресенье, 5 июля, в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, будет дуть северо-западный ветер.

Как сообщили 1news.az в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов АР, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 20-24, днем 34-36 градусов тепла.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 23-24, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Ших) - 24-25 градусов тепла.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако ночью и утром в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, местами ливни, град. Утром в горах туман, будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25, днем 33-38, в горах ночью 11-16, днем 23-28 градусов тепла.

Тимур Рзаев