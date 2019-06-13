Вагиф Асадов: «Никто не вечен на своей должности» - ВИДЕО

«Никто не вечен на своей должности, и всему есть свое начало и свой конец».

Об этом заявил 1news.az заведующий отделом по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции Главного управления полиции Баку, полковник полиции Вагиф Асадов, комментируя усердно распространяемую рядом СМИ новость о его увольнении.

«Эту новость я услышал от своих друзей. И после нее узнал, кто мне друг, а кто нет. Если кто-то действительно так сильно хочет моего увольнения, я не хочу их расстраивать – будьте уверены, наступит день, когда я напишу рапорт и уйду с работы, чтобы ваша мечта исполнилась.

Ну а тех, кто меня уважает, кто ценит мою службу, хочу сказать – не беспокойтесь! На данный момент я, как и всегда, нахожусь при исполнении своих законных служебных обязанностей полковника полиции, начальника отдела.

Как вы знаете, в армии и правоохранительных органах приказы командования не обсуждают – их выполняют. Когда мне прикажут выйти в отставку, тогда я и выйду. Никто не вечен на своей должности, незаменимых нет, и всему есть свое начало и свой конец.

Только хочу знать – зачем так искусственно, ради рейтинга, тиражировать предвзятую и лживую новость о моем увольнении? Разве пишущие это журналисты не видят, что я продолжаю свою работу, информирую журналистов, отвечаю на их запросы, что я принимал участие в телерепортаже о новой форме сотрудников Дорожной полиции?» - подчеркнул Вагиф Асадов.

Напомним, что по приказу министра внутренних дел Азербайджана, генерал-полковника Вилаята Эйвазова, весь личный состав Управления государственной дорожной полиции Баку отправлен в распоряжение. Но это не означает увольнения – сотрудники Дорожной полиции находятся при исполнении своих служебных обязанностей, но, возможно, будут проведены кадровые решения – перестановки (повышения и понижения, переводы на другую должность) в должностях, переводы с одного структурного подразделения в другое, повышение или понижение в званиях и т.д. Возможно и утверждение кадровой структуры в прежнем составе.

Тимур Рзаев

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