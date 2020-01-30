Вдова Коби Брайанта: «Не хватает слов, чтобы описать нашу боль…» - ФОТО

26 января при крушении вертолета в Калифорнии погиб звезда НБА Коби Брайант.

Жертвами катастрофы также стали еще восемь человек, в том числе 13-летняя дочь баскетболиста Джинна Мария-Оноре – об оборвавшихся при крушении вертолета 9 жизнях более подробно читайте по ссылке.

Спустя 4 дня после трагедии вдова спортсмена Ванесса Брайант сделала первое заявление в связи с произошедшей катастрофой, которое разместила на своей странице в социальной сети Instagram:

«Мои девочки и я хотим поблагодарить миллионы людей, которые проявили поддержку и любовь в это ужасное время. Спасибо за все молитвы. Они нам определенно нужны. Мы полностью опустошены внезапной потерей моего мужа — удивительного отца наших детей, и моей прекрасной, милой Джинны — любящей, вдумчивой и замечательной дочери и замечательной сестры Натальи, Бьянки и Капри.

Сейчас не хватает слов, чтобы описать нашу боль. Мне приятно осознавать, насколько Коби и Джинну любят. Хотелось бы, чтобы они были здесь с нами навсегда. Они так рано ушли.

Я не уверена, что наши жизни стоят за пределами сегодняшнего дня, и невозможно представить жизнь без них. Но мы просыпаемся каждый день, пытаясь продолжать жить. Наша любовь к ним бесконечна — и это, так сказать, неизмеримо. Я просто хотела бы обнять их, поцеловать. Пусть они будут здесь с нами навсегда…»

Отметим, что после произошедшей катастрофы стало известно, что между легендарным баскетболистом и его супругой существовала договоренность о том, чтобы никогда не садиться вместе в один вертолет – информацию об этом сообщило издание People, ссылаясь на источник, близкий к семье Брайант.

Известно, что об отказе от совместных полетов Коби и Ванесса Брайант договорились сразу после свадьбы, состоявшейся в 2001 году – супруги никогда не садились в один вертолет вместе, чтобы в случае катастрофы их дети не остались сиротами.

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В.Ф, Г.Р.