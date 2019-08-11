Versace извинился перед Китаем за географическую ошибку на футболках

Итальянский модный дом Versace извинился за выпуск в продажу футболок и толстовок, на которых административные районы Китая Гонконг и Макао отмечены как отдельные государства, сообщает газета China Daily.
Сообщается, что на одежде Versace специальные административные районы Китая Гонконг и Макао отмечены как отдельные государства.
Модный дом Versace принес свои извинения и заявил, что с 24 июля изъял из продажи и уничтожил всю одежду с географической ошибкой.
"Это наша оплошность, и мы глубоко сожалеем о последствиях, которые произошли из-за нас… мы любим Китай и решительно уважаем его территориальный и национальный суверенитет", - говорится в заявлении модного дома.
Как сообщает газета, из-за этой ошибки от сотрудничества с Versace отказалась китайская актриса Ян Ми, которая была лицом модного дома в Китае. Актриса в воскресенье расторгла контракт с модным домом, который она заключила в июне.
Gianni Versace S.p.A. - итальянская компания, основанная в 1978 году модельером Джанни Версаче. Занимается производством модной одежды, парфюмерии, часов, товаров для дома, аксессуаров и других предметов роскоши. После смерти Джанни в 1997 году управление концерном перешло к его младшей сестре Донателле.
РИА Новости