Versace извинился перед Китаем за географическую ошибку на футболках

Итальянский модный дом Versace извинился за выпуск в продажу футболок и толстовок, на которых административные районы Китая Гонконг и Макао отмечены как отдельные государства, сообщает газета China Daily.

Сообщается, что на одежде Versace специальные административные районы Китая Гонконг и Макао отмечены как отдельные государства.

Модный дом Versace принес свои извинения и заявил, что с 24 июля изъял из продажи и уничтожил всю одежду с географической ошибкой.