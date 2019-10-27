Vətəni sevməyən insan olmaz! Как азербайджанцы боролись за Турцию - ВИДЕО

SOCAR поздравил турецкий народ, сняв ролик, посвященный битве при Сакарье.

Как сообщает 1news.az, в ролике в ожидании битвы среди турецких войск представлен образ и азербайджанского бойца, который, сидя в окопе, поет «Vətəni sevməyən insan olmaz, Olsa ol şəxsdə vicdan olmaz!». Командующий, получив записку, обращается к солдатам с наказом, чтобы они простились друг с другом, что они и делают. Проходит два года. Один из товарищей погибшего азербайджанского солдата привозит в Азербайджан его матери сообщение о смерти сына и последнее письмо от него. В видео отмечается помощь, оказанная азербайджанцами, и подчеркивается, что тысячи азербайджанцев пожертвовали своей жизнью ради этой победы. «Потому что мы один народ, два государства», - говорится в ролике.

В конце ролика SOCAR поздравляет турецкий народ в связи с праздником Дня республики Турции.

Битва при Сакарье, состоявшаяся с 10 августа по 31 августа 1921 года между турками и греками, - одно из основных сражений войны за независимость Турции, которое причисляют к сражениям, изменившим ход всемирной истории. Эта битва стала последним и поворотным этапом перед окончательной победой в войне за независимость турецкого народа. Следует отметить, что как азербайджанцы жертвовали своими жизнями ради турецкой государственности, так и турки в свое время помогли Азербайджану в освобождении Баку. Напомним, что 29 октября 1923 года Мустафа Кемаль Ататюрк провозгласил Турцию республикой. В честь этого события был учрежден национальный праздник - День Республики.

Эльшан Рустамов, М. К.