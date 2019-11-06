Вилаят Эйвазов назначил нового начальника Управления дорожной полиции Баку: Ветеран Карабаха, брат шехида

Произведено новое кадровое назначение в Управлении государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку.

Как сообщает 1news.az, бывший заместитель начальника Управления, полковник полиции Рашид Пириев назначен начальником Управления.

Ранее по приказу министра начальник Управления государственной дорожной полиции Баку полковник полиции Нуширеван Сафаров и командир полка Дорожно-патрульной службы полковник полиции Балакиши Ахмедов были освобождены от занимаемых должностей и отправлены в отставку в связи с достижением максимального возраста для пребывания на службе в органах внутренних дел.

Отметим, что новый руководитель Дорожной полиции Баку - ветеран Карабахской войны, активный участник боев за территориальную целостность Азербайджана. Его родной брат погиб, защищая Карабах.

Тимур Рзаев

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ:

Вагиф Асадов: «Никто не вечен на своей должности» - ВИДЕО

Дорожная полиция перешла на новую форму - ФОТО

Вагиф Асадов тоже перешел на новую форму Дорожной полиции: «Она стильная» - ФОТО

Начальник Дорожной полиции Баку отправлен в отставку

Вилаят Эйвазов снял Рашадата Бабаева с должности

Новая форма Дорожной полиции похожа на форму американских шерифов - ПОДРОБНОСТИ - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Весь личный состав дорожной полиции Азербайджана отправлен в распоряжение