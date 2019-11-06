Вилаят Эйвазов произвел новое назначение в Главном управлении полиции Баку

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В Главном управлении полиции города Баку произведено новое кадровое назначение.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Главного управления полиции Баку, майор полиции Эльшад Гаджиев, согласно приказу, подписанному министром внутренних дел, генерал-полковником Вилаятом Эйвазовым, начальник Управления следствия и дознания управления Назим Исмаилов освобожден от занимаемой должности.

Другим приказом он назначен на должность начальника Управления оперативной и статистической информации данного управления.

Тимур Рзаев, Э.Т.