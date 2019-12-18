Вирус Коксаки в Азербайджане? Отвечает Минздрав – ФОТО

В некоторых СМИ Азербайджана, а также во многих группах в социальных сетях вот уже несколько дней муссируются слухи о появлении в Азербайджане вируса Коксаки.

Особенно обеспокоены информацией об опасном вирусе участницы многочисленных «групп мамочек», а также родители школьников. По их словам, у детей наблюдаются похожие симптомы: резкое повышение температуры, а затем – появление на ладонях, ступнях ног и во рту болезненных пузырьков. Заболевание поначалу напоминает грипп, но затем начинает сопровождаться, кроме вышеописанной сыпи, расстройством кишечника, диареей и тошнотой.

Однако, как прокомментировали 1news.az эту информацию в пресс-службе Министерства здравоохранения, информация об обнаружении в Азербайджане вируса Коксаки не соответствует действительности.

- Некоторые СМИ неправильно передали информацию, которую им сообщила наша пресс-служба. Так, мы сказали, что в лабораториях наших медучреждений созданы все условия для выявления вируса Коксаки: есть необходимые для подтверждения диагноза реактивы. Другими словами, любой желающий проверить наличие у себя этого вируса, может это сделать в любой поликлинике, где проводятся такие анализы. Но нас, видимо, не так поняли, и началась паника в соцсетях. На самом деле, вируса Коксаки в Азербайджане нет, - сказал сотрудник пресс-службы министерства.

В любом случае, мы советуем всем гражданам, которые подозревают у себя наличие любого заболевания, будь то грипп или любой другой вирус, обязательно обращаться к врачам и проходить соответствующее обследование. Ни в коем случае не надо заниматься самолечением. Ведь даже опасные вирусы можно победить при условии принятия правильно назначенных препаратов.

Что касается вируса Коксаки, спешим успокоить всех, кто уже успел испугаться: во-первых, его в Азербайджане нет. А во-вторых, обычно вирус излечивается в течение двух недель, и даже в домашних условиях, при этом не неся серьезных последствий для организма. Исключение: запущенные случаи заболевания, но осложнение может дать и обычный грипп. Чтобы обезопасить себя, необходимо обязательно мыть руки, причем, не только перед едой, но и после прихода домой (особенно, если добираться до дома приходится в общественном транспорте).

Тот же вирус гриппа передается воздушно-капельным путем, поэтому при вспышке заболевания старайтесь носить защитные медицинские маски в местах большого скопления людей. Пейте больше жидкости (особенно, горячего чая), но самое главное: при первых симптомах любого заболевания обязательно обращайтесь к врачу!

Как говорится, берегите себя и своих близких.

1news.az