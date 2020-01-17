Влиятельный конгрессмен выступил с заявлением в связи с 30-ой годовщиной трагедии 20 Января

Один из влиятельных членов Конгресса США Стив Шабот выступил с заявлением, в котором почтил память невинных людей, погибших в результате кровавой бойни, совершенной Советским Союзом и известной как «Черный январь.

Как сообщили 1news.az в посольстве Азербайджана в США, в заявлении конгрессмен Стив Шабот отметил, что в ночь с 19 на 20 января 1990 года 26-тысячные советские войска атаковали Баку и прилегающие районы, в результате советской агрессии, сохранившейся в истории как «Черный январь», погибли более 145, были ранены около 800 граждан, незаконно арестованы сотни людей.

Подчеркивается, что такими жесткими мерами советские власти пытались задушить формировавшееся в Азербайджане движение независимости, однако это не увенчалось успехом и дало импульс движению независимости Азербайджана и других республик.

В информации говорится, что после событий «Черного января» в результате давления населения 30 августа 1991 года Парламент Азербайджана принял Декларацию о восстановлении Государственной независимости Азербайджанской Республики и 18 октября 1991 года утвердил Конституционный Акт о Государственной независимости Азербайджанской Республики.

В заявлении также указывается, что с ноября 1991 года независимость Азербайджана стала признаваться и одной из первых стран, признавших независимость молодой страны были США, которые создали дипломатические отношения с Азербайджаном 28 февраля 1992 года.

Стив Шабот подчеркнул, что США и Азербайджан имеют общие интересы в регионе, сотрудничают в сферах развития энергетических ресурсов и борьбы с угрозой безопасности стран, а также призвал остальных членов Конгресса почтить этот трагический для Азербайджана день.

1news.az