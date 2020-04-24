1news.az
В мире
КАТЕГОРИИ
Экономика
В мире
Бомонд
Мнение
Спорт
Azərbaycanca

ВОЗ: Меры по борьбе с COVID-19 в Азербайджане дают положительные результаты

24 Апреля, 2020 в 14:50 ~ 1 минута на чтение 1479
ВОЗ: Меры по борьбе с COVID-19 в Азербайджане дают положительные результаты
"На сегодняшний день число зараженных коронавирусом в Азербайджане составляет 1 548человек, 948 из которых выздоровели.
 
До сих пор в стране отмечено 20 летальных исходов".
 
Как сообщает Report, об этом на онлайн-брифинге заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманчи. 
 
По ее словам, на данный момент ситуация с пандемией в Западной Европе стабильная, количество заражений сократилось.
 
Ханде Харманчи подчеркнула, что проделанная Азербайджаном работа в области борьбы с коронавирусом оказывает положительное влияние: "Это в основном отражается в большом количестве выздоровевших".

1 479

просмотр
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ В мире

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2020 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены