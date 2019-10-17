Возвращение трамваев на улицы Баку актуально - ОФИЦИАЛЬНО - ФОТО

«Обсуждаются вопросы возвращения на улицы Баку трамваев и вывода на линии электробусов – электрических автобусов».

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев, эти виды транспорта смогут заметно снизить плотность движения на улицах столицы.

«На данный момент в Баку есть только два вида общественного транспорта – метро и автобусы. Начинается развитие широкой сети электричек. Но появление трамваев и других новых видов общественного транспорта – веление времени, так как метро и автобусы с большим трудом справляются с возросшим пассажиропотоком.

На сегодняшний день автобусами в Баку ежедневно пользуются миллион двести тысяч пассажиров. Это очень большая цифра. Поэтому государство расширяет автобусную сеть, повышает качество оказываемых услуг, обновляет автобусный парк.

В то же время ведутся обсуждения вопросов возвращения на улицы Баку трамваев и вывода на линии электробусов – электрических автобусов. Эти виды транспорта очень важны по целому ряду причин», - подчеркнул Маис Агаев.

Тимур Рзаев, Э.Т.