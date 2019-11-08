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Выгодное предложение от Azercell на смартфоны Samsung

Сегодня в 16:03 ~ 2 минуты на чтение 85
Выгодное предложение от Azercell на смартфоны Samsung

ООО Azercell Telekom дарит абонентам годовую подписку на  интернет-пакет в размере 1GB в рамках новой кампании «Смартфоны Samsung»

Провайдер цифровых решений и лидер рынка сотовой связи - ООО Azercell Telekom - в очередной раз представляет смартфоны последних моделей на более доступных условиях.  Azercell запускает новую кампанию «Смартфоны Samsung», сочетающую инновационные услуги Azercell и надежность бренда Samsung. Начиная с 7 ноября 2019 года по 15 января 2020 года каждый абонент, купивший смартфон Samsung серии A и новый Azercell номер в магазинах Azercell Эксклюзив, а также в официальных дилерских магазинах Azercell, получит уникальную возможность воспользоваться бесплатно интернет-пакетом в размере 1GB в течение 12 месяцев.

Встречайте этот Новый год с вашим новым смартфоном Samsung! Теперь ваше общение будет более динамичным, а воспоминания - более яркими!

Получить дополнительную информацию можно, перейдя по ссылке: https://www.azercell.com/ru/personal/campaigns/monthly/samsung_a/

Для получения дополнительной информации обратитесь в [email protected]

Лидер сектора мобильной связи, крупнейший налогоплательщик и инвестор ненефтяного сектора Азербайджана - ООО Azercell Telekom - было основано в 1996 году. В настоящее время 4,8 миллиона абонентов выбирают услуги Azercell. Рыночная доля компании составляет 49%;  территориальный охват по стране - 99.2% (исключая 20% оккупированных территорий); охват населения равен 99,8%.  Именно Azercell впервые внедрил в стране ряд таких инноваций, как технология GSM, система предоплаты, услуги мобильного Интернета, телефонный центр в режиме 24/7(*1111), центры обслуживания абонентов 7/7,  Экспресс-офисы Azercell, услуги M2M, технология 4G, мобильный абонентский сервис, онлайн обслуживание и обслуживание абонентов через социальные сети, мобильная электронная подпись ASAN İmza и т.д. Стремительно развивающаяся сеть 4G Azercell охватывает около 60 районов страны, включая Баку и Абшеронский полуостров. Согласно результатам исследований, проведенных международными системами анализа качества беспроводной сети и радиосвязи, сеть 4G Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди операторов мобильной связи в Азербайджане. Azercell является единственной компанией в республике и среди стран СНГ, получившей международный золотой сертификат за вклад в развитие человеческих ресурсов İnvestors in People.

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