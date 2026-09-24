Совет ЕС одобрил выплату почти 3 млрд евро Украине

Совет ЕС одобрил очередную выплату для Украины в размере почти €3 млрд из 50-миллиардного фонда Ukraine Facility.

«Украина вскоре получит почти €3 млрд после того, как Совет одобрил восьмую регулярную выплату по программе Ukraine Facility», — говорится в пресс-релизе Совета ЕС.

Отмечается, что почти €800 млн будут впервые выделены из кредита для поддержки Украины. По задумке ЕС, средства из фонда должны идти на «макрофинансовую стабилизацию», а также «обеспечение реформ» и нужды «государственного управления» на Украине.