Какая будет погода в Азербайджане 25 сентября

25 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Отмечается, что днем в некоторых местах возможен кратковременный слабый дождь. Ожидается временами усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 20–23°, днем - 23–26° тепла. Атмосферное давление повысится с 761 до 766 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70–75%, днем - 60–65%.

В большинстве районов Азербайджана погода в основном будет без осадков, однако в некоторых горных и предгорных районах временами ожидаются дожди. Есть вероятность, что местами осадки приобретут ливневый характер, пройдут грозы и выпадет град. Ночью и утром в горных районах возможен туман.

Западный ветер местами будет временами усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 18–22°, днем - 29–34° тепла, в горах ночью - 12–17°, днем - 19–24° тепла.