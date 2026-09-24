Мауро Икарди запретили водить автомобиль в Аргентине до 2099 года - ВИДЕО

Мауро Икарди поставили запрет на вождение автомобиля в Аргентине до 2099 года.

Решение приняли после появления в социальных сетях видео с нарушением правил дорожного движения, сообщает Yahoo Sports.

На кадрах 33-летний аргентинец едет на автомобиле по территории закрытого жилого комплекса. Его спутница Чина Суарес во время движения отстёгивает ремень безопасности, пролезает через окно и высовывается из автомобиля по пояс.

Проверка властей показала, что на тот момент Икарди не имел действующего водительского удостоверения.

Его итальянские права, как сообщается, должны были быть переоформлены и продлены в Буэнос-Айресе ещё в мае 2019 года.

Министерство транспорта провинции Буэнос-Айрес обвинило футболиста в грубой халатности, поскольку водитель несёт ответственность за безопасность всех находящихся в автомобиле.

Источник: Чемпионат