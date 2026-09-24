Нашел $20 тысяч - получил два года: почему найденные деньги могут привести в тюрьму?

Вчера в просторах сети распространилась новость о том, что в Баку вынесли приговор водителю такси, присвоившему 20 000 долларов, которые выпали из сумки пассажирки на парковке Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Согласно информации, инцидент произошел в ноябре 2025 года. Прилетевшая из Стамбула женщина уронила пакет с деньгами (выручка от продажи квартиры, предназначенная для детей), но пропажу заметила уже дома и обратилась в полицию.

Обвиняемый подобрал пакет, хранил деньги в машине, а затем начал их тратить: погасил долги, отремонтировал авто, оплатил лечение матери, а часть средств раздал нуждающимся.

В суде мужчина вину не признал. К моменту разбирательства потерпевшей возместили 15 500 манатов ущерба, но она потребовала выплатить остаток и заявила, что не имеет претензий к обвиняемому

Суд признал мужчину виновным по статье 177.2.4 (кража с причинением значительного ущерба) Уголовного кодекса Азербайджана и приговорил к двум годам лишения свободы.

Эта история вызвала бурную дискуссию и волну недовольства среди наших читателей. Многих возмутил суровый приговор, ведь, по мнению аудитории, водитель ни у кого ничего не крал.

«Это несправедливо! Он же их не украл, а просто нашёл на улице. Человек может вернуть деньги добровольно, но он не обязан это делать», - пишут комментирующие.

Многие искренне не понимают сути обвинения: «За что его вообще осудили? Разве это кража? Если женщина сама не имеет к нему претензий и не обращалась с заявлением в полицию, то почему мужчину привлекли к ответственности?»

Эти вопросы действительно волнуют многих. Чтобы разобраться в ситуации и прояснить её с точки зрения закона, мы обратились за комментарием к адвокату Юсифу Аллахвердиеву.

«Согласно азербайджанскому законодательству, найденное имущество не переходит автоматически в собственность лица, которое его обнаружило. В соответствии со статьей 186.1 Гражданского кодекса, лицо, нашедшее потерянную вещь, обязано заявить об этом владельцу или управомоченному лицу, а если собственник неизвестен - сообщить в полицию и сдать вещь туда», - отметил Юсиф Аллахвердиев.

По его словам, отказ вернуть найденное имущество не во всех случаях автоматически влечет за собой уголовную ответственность. Если лицо, заведомо зная, что имущество принадлежит другому, присваивает его, использует или тратит, в зависимости от конкретных обстоятельств деяния и суммы может наступить уголовная ответственность. В конкретном инциденте в аэропорту суд квалифицировал действия лица, которое не сдало найденные 20 тысяч долларов США и впоследствии потратило их, по статье 177.2.4 Уголовного кодекса как кражу в значительном размере: «Что касается подобного мнения людей, то это вполне объяснимо. В повседневной жизни кража обычно воспринимается как тайное хищение имущества одним лицом у другого. В данном же случае человек не забирал деньги у владельца, а нашел их на земле».

Как сообщил адвокат, с правовой точки зрения суть заключается не только в том, как имущество попало к человеку, но и в том, как он поступил с ним после находки. Найти деньги - не преступление. Но заведомо зная, что они принадлежат другому, не сдавать их властям или владельцу, а использовать как собственное имущество - это уже требует уголовно-правовой оценки. В данном деле суд квалифицировал такое поведение как кражу по статье 177.2.4 УК: «Здесь также следует разграничивать понятие «присвоения». Присвоение, предусмотренное статьей 179 УК, относится к чужому имуществу, вверенному виновному лицу. Поскольку в инциденте в аэропорту деньги человеку вверены не были, деяние квалифицировано не по статье 179, а по статье 177».

Авдвокат также отметил, что деяние, предусмотренное статьей 177.2 Уголовного кодекса, является преступлением публичного обвинения. Это означает, что осуществление уголовного преследования не зависит исключительно от жалобы потерпевшего лица. При выявлении признаков преступления государственные органы или суд расследуют факт и дают деянию правовую оценку: «Поэтому заявление потерпевшей «у меня нет претензий» не означает автоматического прекращения уголовного дела. Однако ее позиция и возмещение причиненного ущерба могут быть учтены при разрешении других вопросов по делу, в том числе при назначении наказания. Кратко говоря: главное - не сам факт обнаружения денег, а отношение к чужому имуществу после находки. Найти деньги не является преступлением, но вместо их сдачи в установленном законом порядке присваивать их - в зависимости от конкретных обстоятельств может повлечь уголовную ответственность».

Послесловие…

Что ж, эта история в очередной раз доказывает, как важно знать законы, чтобы случайная находка не обернулась тюремным сроком. Ведь закон защищает право собственности независимо от того, потеряна вещь по неосторожности или оставлена без присмотра.