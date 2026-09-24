Секретарь Совбеза не видит угроз суверенитету Армении со стороны Турции

Секретарь Совбеза Армении Ален Симонян не видит угроз суверенитету Армении со стороны Турции.

"Не вижу угроз суверенитету Армении со стороны Турции. Я не вижу угроз, можно сказать, с 8 августа (имеет в виду договоренности, достигнутые 8 августа 2025 года между Арменией и Азербайджаном в Вашингтоне, – ред.)", – сказал Симонян журналистам в четверг после заседания правительства Армении.

По словам Симоняна, с армянской стороны нет никаких препятствий для пересечения границы с Турцией, процесс нормализации отношений между Ереваном и Анкарой не остановлен, хотя и несколько замедлился.

Источник: Sputnik Армения