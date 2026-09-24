 Секретарь Совбеза не видит угроз суверенитету Армении со стороны Турции | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Секретарь Совбеза не видит угроз суверенитету Армении со стороны Турции

First News Media14:20 - Сегодня
Секретарь Совбеза не видит угроз суверенитету Армении со стороны Турции

Секретарь Совбеза Армении Ален Симонян не видит угроз суверенитету Армении со стороны Турции.

"Не вижу угроз суверенитету Армении со стороны Турции. Я не вижу угроз, можно сказать, с 8 августа (имеет в виду договоренности, достигнутые 8 августа 2025 года между Арменией и Азербайджаном в Вашингтоне, – ред.)", – сказал Симонян журналистам в четверг после заседания правительства Армении.

По словам Симоняна, с армянской стороны нет никаких препятствий для пересечения границы с Турцией, процесс нормализации отношений между Ереваном и Анкарой не остановлен, хотя и несколько замедлился.

Источник: Sputnik Армения

Поделиться:
356

Актуально

Политика

МИД Азербайджана соболезнует в связи с гибелью военнослужащих Казахстана

Экономика

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Мнение

«Арцах» умер, призрак остался: Какую игру ведет Ереван?

Общество

Какая будет погода в Азербайджане 25 сентября

В мире

Совет ЕС одобрил выплату почти 3 млрд евро Украине

Совет ЕС одобрил временную либерализацию торговли с Арменией

Песков вновь призвал Армению определиться с участием в ЕАЭС или ЕС

Секретарь Совбеза не видит угроз суверенитету Армении со стороны Турции

Выбор редактора

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Без прежних берегов. Каспий меняется, можно ли это остановить? - ИНТЕРВЬЮ

Лимиты на card-to-card в Азербайджане: правильный диагноз — неправильное лекарство?

Новости для вас

В Иране казнили обвиненного в шпионаже в пользу «Моссада»

Макрон: цены на топливо во Франции стали невыносимыми

При атаке дронов на Москву пострадал рынок «Садовод» - ВИДЕО

Корабль береговой охраны Китая протаранил филиппинское судно

Последние новости

В Баку организована новая специальная полоса для общественного транспорта - ФОТО

Сегодня, 16:19

Уиткофф раскрыл закулисные детали рукопожатия лидеров Азербайджана и Армении при участии Трампа - ВИДЕО

Сегодня, 16:10

В Газахе на открытой территории произошел пожар - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 16:07

Стартовала вторая сессия свободных заездов на Гран-при Азербайджана Формулы 1

Сегодня, 16:00

«Арцах» умер, призрак остался: Какую игру ведет Ереван?

Сегодня, 15:55

В Азербайджане шесть человек арестованы за контрабанду и сбыт наркотиков - ВИДЕО

Сегодня, 15:45

Нью-Йоркская дипломатия Баку: как Азербайджан превращает связанность в инструмент внешней политики

Сегодня, 15:35

Какая будет погода в Азербайджане 25 сентября

Сегодня, 15:31

Закир Гасанов выразил соболезнования казахстанскому коллеге

Сегодня, 15:25

Нашел $20 тысяч - получил два года: почему найденные деньги могут привести в тюрьму?

Сегодня, 15:20

Убил в столице, спрятал тело в Гусаре: подробности жестокой расправы

Сегодня, 15:16

МИД Азербайджана соболезнует в связи с гибелью военнослужащих Казахстана

Сегодня, 15:05

Совет ЕС одобрил выплату почти 3 млрд евро Украине

Сегодня, 14:40

Совет ЕС одобрил временную либерализацию торговли с Арменией

Сегодня, 14:35

Песков вновь призвал Армению определиться с участием в ЕАЭС или ЕС

Сегодня, 14:33

Мауро Икарди запретили водить автомобиль в Аргентине до 2099 года - ВИДЕО

Сегодня, 14:30

В Джалилабаде женщина получила ожоги в собственном доме

Сегодня, 14:28

Секретарь Совбеза не видит угроз суверенитету Армении со стороны Турции

Сегодня, 14:20

Фархад Мамедов: Кого считать в Армении реваншистом и нереваншистом?!

Сегодня, 14:14

Армения начала экспорт фольги в Азербайджан

Сегодня, 14:05
Все новости
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Сегодня исполняется три года событию, которое навсегда изменило ход современной истории Азербайджана и расставило все точки над «i» в вопросе20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37