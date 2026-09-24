Нью-Йоркская дипломатия Баку: как Азербайджан превращает связанность в инструмент внешней политики

Внешнеполитическая активность министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке на первый взгляд выглядит как привычная серия двусторонних встреч, переговоров и подписаний документов.

Однако если рассматривать эти контакты не по отдельности, а как единую дипломатическую картину, становится заметно другое: Баку последовательно формирует вокруг себя сеть политических, транспортных, энергетических и институциональных связей.

Речь идет уже не только о продвижении отдельных проектов или расширении двусторонних отношений. Азербайджан стремится закрепить за собой роль одного из узлов новой региональной архитектуры, в которой транспортные коридоры, энергетические маршруты, цифровая инфраструктура и политический диалог становятся взаимосвязанными элементами одной стратегии.

И наиболее наглядно эта логика проявилась в выступлении Байрамова на мероприятии «Процветание через мир: инвестиции в Транскаспийский торговый маршрут и TRIPP».

От транспортного проекта — к политической архитектуре

Особое место в нью-йоркской повестке занял TRIPP — Trump Route for International Peace and Prosperity. Азербайджан рассматривает этот проект значительно шире, чем просто транспортное соединение между основной территорией страны и Нахчываном.

TRIPP должен стать элементом более широкой региональной связанности, способным одновременно содействовать экономическому росту, развитию торговли, энергетической диверсификации и укреплению мира. Именно поэтому азербайджанская дипломатия сознательно связывает в одной политической формуле три понятия: связность, процветание и мир.

Это принципиальный момент.

Транспортный коридор в современной геополитике — это уже не просто железная дорога, автомобильная трасса или набор логистических объектов. Контроль над маршрутами движения товаров, энергии, капитала и данных означает возможность влиять на конфигурацию региональной экономики.

Для Азербайджана здесь появляется стратегическое преимущество. Страна располагается между Каспием, Южным Кавказом и Турцией и одновременно выступает одним из ключевых элементов Транскаспийского маршрута. Поэтому развитие TRIPP и Среднего коридора в Баку рассматривают не как два изолированных проекта, а как взаимодополняющие элементы единой системы.

Именно поэтому Байрамов в Нью-Йорке говорил не только о физической инфраструктуре. Он отдельно выделил цифровизацию, упрощение таможенных процедур, оптимизацию логистики и координацию между государствами. В этой модели значение имеет уже не сама дорога, а скорость и предсказуемость движения по ней.

Баку предлагает не маршрут, а экосистему

Особого внимания заслуживает упоминание Бакинского порта и Алятской свободной экономической зоны.

Баку стремится быть не просто транзитной территорией, через которую проходит груз, а полноценным логистическим и экономическим хабом, где транспортный поток превращается в дополнительную стоимость — через хранение, переработку, сервисы, торговлю, инвестиции и производство.

В этом смысле инвестиции в инфраструктуру вокруг Бакинского порта приобретают внешнеполитическое значение.

Чем более развитой становится инфраструктура на азербайджанском участке маршрута, тем выше потенциальная роль Баку в цепочке между Центральной Азией и европейскими рынками.

При этом Азербайджан демонстрирует, что его интерес не ограничивается направлением Восток — Запад. В энергетическом измерении TRIPP также рассматривается как потенциальный механизм расширения региональных связей и диверсификации энергетических источников.

Таким образом, формируется многослойная модель: порт — железная дорога — автомобильные маршруты — энергетика — цифровая инфраструктура — таможенная координация — инвестиции.

Именно эта совокупность и превращает обычный транспортный проект в элемент геоэкономической стратегии.

Почему в этой конструкции важен Вашингтон

Отдельно стоит обратить внимание на публичную благодарность Байрамова США за поддержку реализации TRIPP.

Вашингтон в этой конструкции выступает не только как внешний партнер, но и как политический фактор, способствующий формированию новой архитектуры коммуникаций на Южном Кавказе.

При этом Баку стремится сохранить собственную субъектность. Еще до поездки в Нью-Йорк Байрамов отмечал, что реализация TRIPP невозможна без участия Азербайджана, и заявлял, что физические работы ожидаются не ранее 2027 года.

Таким образом, Азербайджан стремится не просто поддержать американскую инициативу, а занять в ней положение непосредственного участника, без которого проект не может быть реализован в задуманной конфигурации.

Это усиливает переговорный вес Баку одновременно в отношениях с Вашингтоном, Ереваном и государствами, заинтересованными в развитии Транскаспийского маршрута.

География встреч Байрамова говорит не меньше, чем содержание переговоров

Не менее показательна сама география двусторонних контактов.

Встречи с представителями Кипра, Ирака, Пакистана, Украины, Доминиканской Республики, Багамских Островов, Мали и других государств показывают еще одно направление азербайджанской дипломатии — расширение сети институциональных партнерств за пределами непосредственного региона.

С Кипром разговор затрагивал отношения Азербайджан — ЕС, региональные процессы и усилия по обеспечению мира и стабильности на Южном Кавказе. То есть европейское направление в данном случае выходит за пределы двусторонней повестки и связывается с более широкой европейской и региональной политикой.

С Ираком в центре внимания оказались двустороннее и многостороннее сотрудничество, взаимная поддержка на международных площадках, а также предстоящие мероприятия СВМДА и ОИС. Здесь проявляется уже другая составляющая азербайджанской дипломатии — работа одновременно в нескольких многосторонних форматах.

Эта же логика прослеживается в контактах с Пакистаном, где стороны подтвердили значение стратегического партнерства и взаимной поддержки на международных площадках. Встреча с Украиной вывела в отдельную плоскость вопросы региональной и международной безопасности, международного права и мирного урегулирования. Таким образом, Баку использует площадку ООН одновременно для укрепления союзнических связей и продвижения собственной повестки по вопросам региональной стабильности.

Малые соглашения, которые создают большую дипломатическую инфраструктуру

Еще один важный аспект — характер подписанных документов.

С Багамскими Островами был подписан меморандум о взаимопонимании по политическим консультациям. Аналогичные документы по политическим консультациям были заключены с Доминиканской Республикой и Мали.

На первый взгляд это дипломатические документы сравнительно невысокого политического уровня. Однако именно такие соглашения создают институциональную инфраструктуру отношений.

Разовая встреча министров заканчивается вместе с завершением Генассамблеи. Механизм политических консультаций, напротив, предполагает возможность регулярных контактов между дипломатическими ведомствами.

Иными словами, Баку переводит отношения с государствами, которые ранее не находились в центре его внешнеполитической повестки, из режима эпизодического общения в более устойчивый формат.

Особенно показателен пример Доминиканской Республики: помимо механизма политических консультаций, стороны подписали соглашение о взаимном освобождении владельцев общегражданских паспортов от визовых требований.

Та же тенденция прослеживается и в других контактах. С Бангладеш подписано соглашение о взаимном освобождении от визовых требований для владельцев дипломатических, официальных и служебных паспортов, а с Беларусью — план сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами на 2027–2028 годы и меморандум о консульском сотрудничестве. Это показывает, что Баку стремится переводить политический диалог в конкретные механизмы регулярного взаимодействия.

Это уже не только дипломатический жест. Такие решения расширяют практическую базу контактов — для деловых поездок, туризма, гуманитарных и иных связей.

Африканское направление становится самостоятельным элементом политики Баку

Встречи Байрамова с министрами иностранных дел Мали, Джибути и Центральноафриканской Республики укладываются в более широкую линию Азербайджана по укреплению связей с Африкой.

Азербайджан подчеркивает намерение расширять взаимодействие со странами Африки и Африканским союзом, одновременно акцентируя взаимную поддержку в ООН и Движении неприсоединения.

Для Азербайджана страны Африки — это не периферийное направление, а часть более широкой системы многосторонних связей. В условиях, когда международные организации становятся пространством конкуренции дипломатических позиций, расширение числа государств, с которыми поддерживается регулярный политический диалог, приобретает самостоятельную ценность.

Поэтому контакты с Мали и другими африканскими государствами следует рассматривать в контексте более широкой политики Баку по укреплению связей с Глобальным Югом.

Эта линия соответствует и другим инициативам Азербайджана. В сентябре Байрамов, выступая на мероприятии, посвященном 15-летию Азербайджанского агентства международного развития AIDA, отдельно говорил о переходе Азербайджана от получателя международной помощи к стране-донору и о расширении вклада Баку в международное сотрудничество в сфере развития.

То есть речь идет о попытке постепенно сформировать образ Азербайджана не только как регионального игрока, но и как государства, способного выступать участником более широких процессов международного развития.

Дипломатия работает сразу на нескольких уровнях

Показательно, что параллельно с Байрамовым на полях Генассамблеи активно работала и остальная азербайджанская делегация. Заместитель министра Ялчын Рафиев участвовал в обсуждениях Афганистана, энергетического перехода, климатического финансирования и Среднего коридора.

Это показывает, что речь идет не просто о серии двусторонних встреч министра, а о комплексной дипломатической повестке.

Ее можно условно разделить на несколько уровней.

На первом уровне находится Южный Кавказ — мирный процесс, нормализация отношений и новая система коммуникаций.

На втором — Транскаспийское пространство и Центральная Азия, где Азербайджан стремится укрепить свою роль связующего звена между Каспием и западным направлением.

На третьем — Европа, для которой новые маршруты могут иметь значение с точки зрения торговли, логистики и энергетической диверсификации.

На четвертом — Глобальный Юг: расширение институциональных контактов со странами Африки, Карибского бассейна и Ближнего Востока.

Отдельное измерение проявилось во встрече Байрамова с президентом Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич. Обсуждение мирного процесса с Арменией, гуманитарных последствий бывшего конфликта и судеб пропавших без вести показывает, что параллельно с экономической и транспортной повесткой сохраняется гуманитарное направление.

А над всеми этими уровнями находится ООН как универсальная дипломатическая площадка.

Не случайно на встрече Байрамова с президентом 81-й сессии Генеральной Ассамблеи обсуждались одновременно многосторонность, устойчивое развитие, климатическая повестка и региональная связанность.

Получается своеобразная дипломатическая матрица, в которой инфраструктура, энергетика, торговля, безопасность и многосторонняя дипломатия перестают существовать отдельно друг от друга.

Что Баку фактически предлагает партнерам?

Если свести все нью-йоркские контакты к единой логике, то послание Азербайджана выглядит следующим образом: региональная стабильность должна получать не только политическое, но и экономическое содержание.

Именно поэтому Баку последовательно соединяет тему мира с темой коридоров.

Логика проста: чем больше государств экономически заинтересованы в функционировании коммуникаций, тем выше значение предсказуемости и стабильности этих маршрутов.

Однако для превращения заявленной модели в реальную систему необходимо решить целый комплекс практических вопросов: инфраструктурное строительство, согласование таможенных процедур, цифровизация, обеспечение конкурентоспособных тарифов, привлечение инвестиций и координация между несколькими государствами.

Именно поэтому Байрамов в Нью-Йорке говорил не только о политических договоренностях, но и о конкретных механизмах логистической координации и дорожных картах взаимодействия с Казахстаном, Турцией и Грузией.

Иначе говоря, Баку пытается перейти от дипломатии деклараций к дипломатии инфраструктуры.

Главный результат — не количество встреч, а изменение их общей логики

Поэтому оценивать нью-йоркскую поездку Байрамова исключительно по числу встреч или подписанных документов было бы недостаточно.

Значение заключается в другом.

В одном дипломатическом пространстве были соединены американская поддержка TRIPP, Транскаспийский маршрут, Бакинский порт и Алятская свободная экономическая зона, энергетическая диверсификация, отношения с ЕС, сотрудничество с Турцией, Грузией и Казахстаном, многосторонние форматы СВМДА и ОИС, а также расширение политических связей с государствами Карибского бассейна, Африки и Ближнего Востока.

Это уже не набор отдельных направлений, а попытка сформировать вокруг Азербайджана сеть взаимосвязанных партнерств, где транспорт усиливает экономику, экономика создает дополнительную заинтересованность в стабильности, а дипломатия обеспечивает политическую основу для развития этих связей.

Именно поэтому нью-йоркская дипломатия Баку важна не столько с точки зрения протокола, сколько с точки зрения того, какую роль Азербайджан пытается закрепить за собой в формирующейся региональной системе.

Если TRIPP и Транскаспийский маршрут будут развиваться в заявленной конфигурации, значение Баку будет определяться уже не только его географическим положением.

Ключевым активом станет способность соединять Каспий и Южный Кавказ, Центральную Азию и Турцию, европейские рынки и страны Глобального Юга — одновременно через инфраструктуру и дипломатические институты.

Именно в этом, а не в количестве проведенных в Нью-Йорке встреч, заключается главный политический смысл нынешней активности внешнеполитического ведомства Азербайджана.