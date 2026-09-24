 В Азербайджане шесть человек арестованы за контрабанду и сбыт наркотиков - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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Общество

В Азербайджане шесть человек арестованы за контрабанду и сбыт наркотиков - ВИДЕО

Фаига Мамедова15:45 - Сегодня
В Азербайджане шесть человек арестованы за контрабанду и сбыт наркотиков - ВИДЕО

Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками Министерства внутренних дел продолжают оперативные мероприятия, направленные на пресечение незаконного оборота наркотических средств.

Как сообщили в пресс-службе МВД, в результате мероприятий, проведенных на территории столицы, а также в Абшеронском, Гаджигабулском, Джалилабадском и Физулинском районах, были задержаны ранее судимые за различные преступления В. Агаев, Г. Мамедов, З. Алиев, Э. Гасанов, А. Зейналов и Э. Багиров. У них в общей сложности было обнаружено и изъято 132 килограмма наркотических средств и 6080 наркосодержащих таблеток, передает 1news.az.

В ходе расследования было установлено, что задержанные организовывали незаконный оборот наркотиков, которые контрабандным путем доставлялись на территорию страны по указанию наркоторговцев, проживающих за рубежом.

По фактам возбуждены уголовные дела. Решением суда в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.

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