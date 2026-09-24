В Газахе на открытой территории произошел пожар - ФОТО - ВИДЕО
В Газахском районе на открытой территории произошел пожар.
Как сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), на горячую линию «112» поступила информация о возгорании на открытой местности в селе Юхары Салахлы Газахского района, передает 1news.az.
В связи с поступившей информацией на место незамедлительно были привлечены силы Газахской районной части Государственной службы пожарной охраны МЧС.
Благодаря оперативного вмешательству пожарных возгорание на открытой территории было потушено в кратчайшие сроки без допущения его распространения на большую площадь.
В результате пожара на площади 4 га сгорели кустарники и убранное пшеничное поле.
Близлежащие территории были защищены от огня.
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