Песков вновь призвал Армению определиться с участием в ЕАЭС или ЕС

Россия уважает суверенное право Армении, но вместе с тем Еревану нужно определиться со своим участием в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) или в Евросоюзе (ЕС), так как стандарты этих объединений не согласуются.

Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы с уважением относимся ко всем суверенным правам Армении, но вместе с тем Армения является участницей интеграционного процесса ЕАЭС, и постепенная переориентация на иные стандарты не будет коррелироваться со стандартами ЕАЭС в самых различных областях, — указал представитель Кремля. — Вот что мы имеем в виду, когда говорим, что очень важно сделать выбор».

«И очень важно, чтобы одна из стран — членов ЕАЭС не вступала в противоречие с правилами, нормативами и принципами этого важного для всех нас интеграционного объединения», — подчеркнул Песков.

Источник: РИА Новости