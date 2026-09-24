Закир Гасанов выразил соболезнования казахстанскому коллеге

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов направил соболезнование министру обороны Республики Казахстан генерал-лейтенанту Даурену Косанову.

Об этом сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

«Глубоко опечален вестью о гибели девяти военнослужащих, утонувших во время учений в Каспийском море, ранении одного военнослужащего и пропаже без вести семи человек. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате этого несчастного случая, желаю скорейшего выздоровления раненому военнослужащему. Надеюсь на положительный исход поисково-спасательных операций. Да упокоит Всевышний души погибших. Аллах ряхмят элясин!» - говорится в соболезновании.

Отметим, что во время военных учений Казахстана в Каспийском море погибли 9 военнослужащих.