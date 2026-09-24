Уиткофф раскрыл закулисные детали рукопожатия лидеров Азербайджана и Армении при участии Трампа - ВИДЕО

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф поделился эмоциональными подробностями исторической встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с американским лидером Дональдом Трампом 8 августа 2025 года в Вашингтоне.

По словам Уиткоффа, в момент трехстороннего рукопожатия глава Белого дома совершил символический жест, подчеркнувший объединяющий характер состоявшихся переговоров.

«Он положил свою руку сверху, как футбольный тренер, собирающий команду, и сказал: „А теперь это будет команда“. Это был невероятный, эпический момент», — рассказал спецпосланник США.

Спецпредставитель отметил, что данный эпизод ярко продемонстрировал личный дипломатический подход Дональда Трампа, нацеленный на трансфер многолетнего конфликта в формат совместной работы и командного взаимодействия ради стабильности в регионе.