 «Арцах» умер, призрак остался: Какую игру ведет Ереван? | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Мнение

«Арцах» умер, призрак остался: Какую игру ведет Ереван?

Себа Агаева15:55 - Сегодня
«Арцах» умер, призрак остался: Какую игру ведет Ереван?

Азербайджан полностью восстановил свою территориальную целостность и поставил предельно четкий вопрос: переход от тридцатилетнего конфликта к полноценному, устойчивому межгосударственному миру.

В августе 2025 года стороны сделали важнейший шаг, парафировав текст мирного соглашения и совместно выступив за ликвидацию устаревшего Минского процесса ОБСЕ. Однако внутри самой Армении продолжают действовать политические силы и публичные фигуры, упрямо пытающиеся искусственно поддерживать отдельную субъектность давно ликвидированных сепаратистских структур. Происходящее в армянском политическом поле наглядно демонстрирует: попытки реанимировать фантомные институты уже вступают в прямое и опасное противоречие с процессами региональной нормализации.

Ереван получил возможность закрыть страницу, но не все готовы ее перевернуть

Получив реальный шанс окончательно выйти из эпохи катастрофических противостояний, армянский политикум пока демонстрирует неготовность расстаться с иллюзиями прошлого. Дискуссии, ведущиеся в Ереване, все меньше касаются сугубо социальной адаптации добровольно покинувших Карабахский регион Азербайджана бывших армянских жителей — темы, которая действительно требовала бы практических решений. Вместо этого акцент намеренно смещается в сторону сохранения особой политической идентичности и «правового статуса».

Бывшие представители упраздненных структур сепаратистского режима раздают громкие заявления от имени несуществующих органов, адвокаты анонсируют международные иски, а отдельные политические группы пытаются законсервировать сепаратистский проект под видом «специальных механизмов защиты». Речь идет не о поиске жилья или сертификатов для людей, а о систематических попытках сохранить политическую инфраструктуру реваншизма в самом сердце Армении.

Один «омбудсмен» оказался слишком многим

Наглядным показателем этого глубокого системного кризиса стал недавний скандал в армянском парламенте. Когда на парламентских обсуждениях социально-экономических проблем карабахских армян Гегам Степанян публично назвался «омбудсменом Арцаха», это вызвало жесткую реакцию представителей правящей партии.

Напоминание о позиции руководства страны, исключающей существование двух парламентов, правительств и омбудсменов в одном государстве, вылилось в демарш: представители власти попросту покинули зал, подчеркнув глубину возникшего раскола. Прошедшее парламентское заседание наглядно показывает, что этот вопрос уже вступает в прямое противоречие с позицией действующей власти. Этот эпизод наглядно иллюстрирует суть происходящего. Внутри Еревана идет принципиальная борьба за то, имеют ли право бывшие сепаратистские структуры продолжать существование. Реваншистские круги и радикальная оппозиция цепляются за эти символы, пытаюсь превратить внутреннее законодательное поле страны в плацдарм для будущих провокаций.

Принять новую реальность или остаться в заложниках у призраков?

Подобная двойственность вызывает логичный вопрос: почему это происходит на фоне убаюкивающей, псевдомиролюбивой риторики официального Еревана? Предоставление парламентской трибуны человеку, именующему себя «омбудсменом Арцаха», обнажает системный парадокс. Пока руководство Армении на международных площадках заявляет о стремлении к миру, внутри страны государственные институты продолжают служить площадкой для легитимации фантомных сепаратистских структур. Это либо свидетельство слабости власти, не способной пресечь реваншистские демарши, либо сознательная игра, позволяющая Еревану сохранять «арцахский» вопрос в качестве рычага давления и предлога для затягивания финализации мирного процесса.

Для Баку логика процесса предельно пряма и прозрачна: конфликт должен быть закрыт не только юридически, но и политически. Межгосударственный мир не терпит параллельных институтов, скрытых претензий на государственную субъектность и попыток реанимировать прежние конфликтные конструкции под новыми вывесками. Любые попытки использовать внутреннюю политику Армении для возвращения вопроса «Арцаха» в международную повестку напрямую подрывают доверие к мирному процессу.

Азербайджан свою часть истории закрыл окончательно: суверенитет государства восстановлен на всей территории, а приоритетом сформулировано созидательное развитие и устойчивый мир. Теперь черёд Еревана — доказать, что он способен перейти от декларирования риторики мира к реальной политике мира. А пока в стенах армянского парламента вспыхивают споры о призрачных «омбудсменах», вопросы о готовности принять новую политическую реальность региона остаются адресованными исключительно Армении.

Поделиться:
225

Актуально

Политика

МИД Азербайджана соболезнует в связи с гибелью военнослужащих Казахстана

Экономика

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Мнение

«Арцах» умер, призрак остался: Какую игру ведет Ереван?

Общество

Какая будет погода в Азербайджане 25 сентября

Мнение

«Арцах» умер, призрак остался: Какую игру ведет Ереван?

«Филизчай», «Сёюдлю», «Насирваз»: золотой потенциал Азербайджана в цифрах и проектах

Азербайджан запускает новый промышленный цикл. Каким он будет?

Земля помнит всё: экологическая цена оккупации и возрождение Карабаха

Выбор редактора

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Без прежних берегов. Каспий меняется, можно ли это остановить? - ИНТЕРВЬЮ

Лимиты на card-to-card в Азербайджане: правильный диагноз — неправильное лекарство?

Новости для вас

Декларация, которая не отпускает: политическая амнезия Армении

«Арцахская» повестка получает новую культурную инфраструктуру в Армении

Демократия без ответственности: как реваншистский дискурс в Армении блокирует региональный мир

ОТГ, Средний коридор и Каспий: как формируется новая система связей Евразии

Последние новости

В Баку организована новая специальная полоса для общественного транспорта - ФОТО

Сегодня, 16:19

Уиткофф раскрыл закулисные детали рукопожатия лидеров Азербайджана и Армении при участии Трампа - ВИДЕО

Сегодня, 16:10

В Газахе на открытой территории произошел пожар - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 16:07

Стартовала вторая сессия свободных заездов на Гран-при Азербайджана Формулы 1

Сегодня, 16:00

«Арцах» умер, призрак остался: Какую игру ведет Ереван?

Сегодня, 15:55

В Азербайджане шесть человек арестованы за контрабанду и сбыт наркотиков - ВИДЕО

Сегодня, 15:45

Нью-Йоркская дипломатия Баку: как Азербайджан превращает связанность в инструмент внешней политики

Сегодня, 15:35

Какая будет погода в Азербайджане 25 сентября

Сегодня, 15:31

Закир Гасанов выразил соболезнования казахстанскому коллеге

Сегодня, 15:25

Нашел $20 тысяч - получил два года: почему найденные деньги могут привести в тюрьму?

Сегодня, 15:20

Убил в столице, спрятал тело в Гусаре: подробности жестокой расправы

Сегодня, 15:16

МИД Азербайджана соболезнует в связи с гибелью военнослужащих Казахстана

Сегодня, 15:05

Совет ЕС одобрил выплату почти 3 млрд евро Украине

Сегодня, 14:40

Совет ЕС одобрил временную либерализацию торговли с Арменией

Сегодня, 14:35

Песков вновь призвал Армению определиться с участием в ЕАЭС или ЕС

Сегодня, 14:33

Мауро Икарди запретили водить автомобиль в Аргентине до 2099 года - ВИДЕО

Сегодня, 14:30

В Джалилабаде женщина получила ожоги в собственном доме

Сегодня, 14:28

Секретарь Совбеза не видит угроз суверенитету Армении со стороны Турции

Сегодня, 14:20

Фархад Мамедов: Кого считать в Армении реваншистом и нереваншистом?!

Сегодня, 14:14

Армения начала экспорт фольги в Азербайджан

Сегодня, 14:05
Все новости
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Сегодня исполняется три года событию, которое навсегда изменило ход современной истории Азербайджана и расставило все точки над «i» в вопросе20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37