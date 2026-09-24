«Арцах» умер, призрак остался: Какую игру ведет Ереван?

Азербайджан полностью восстановил свою территориальную целостность и поставил предельно четкий вопрос: переход от тридцатилетнего конфликта к полноценному, устойчивому межгосударственному миру.

В августе 2025 года стороны сделали важнейший шаг, парафировав текст мирного соглашения и совместно выступив за ликвидацию устаревшего Минского процесса ОБСЕ. Однако внутри самой Армении продолжают действовать политические силы и публичные фигуры, упрямо пытающиеся искусственно поддерживать отдельную субъектность давно ликвидированных сепаратистских структур. Происходящее в армянском политическом поле наглядно демонстрирует: попытки реанимировать фантомные институты уже вступают в прямое и опасное противоречие с процессами региональной нормализации.

Ереван получил возможность закрыть страницу, но не все готовы ее перевернуть

Получив реальный шанс окончательно выйти из эпохи катастрофических противостояний, армянский политикум пока демонстрирует неготовность расстаться с иллюзиями прошлого. Дискуссии, ведущиеся в Ереване, все меньше касаются сугубо социальной адаптации добровольно покинувших Карабахский регион Азербайджана бывших армянских жителей — темы, которая действительно требовала бы практических решений. Вместо этого акцент намеренно смещается в сторону сохранения особой политической идентичности и «правового статуса».

Бывшие представители упраздненных структур сепаратистского режима раздают громкие заявления от имени несуществующих органов, адвокаты анонсируют международные иски, а отдельные политические группы пытаются законсервировать сепаратистский проект под видом «специальных механизмов защиты». Речь идет не о поиске жилья или сертификатов для людей, а о систематических попытках сохранить политическую инфраструктуру реваншизма в самом сердце Армении.

Один «омбудсмен» оказался слишком многим

Наглядным показателем этого глубокого системного кризиса стал недавний скандал в армянском парламенте. Когда на парламентских обсуждениях социально-экономических проблем карабахских армян Гегам Степанян публично назвался «омбудсменом Арцаха», это вызвало жесткую реакцию представителей правящей партии.

Напоминание о позиции руководства страны, исключающей существование двух парламентов, правительств и омбудсменов в одном государстве, вылилось в демарш: представители власти попросту покинули зал, подчеркнув глубину возникшего раскола. Прошедшее парламентское заседание наглядно показывает, что этот вопрос уже вступает в прямое противоречие с позицией действующей власти. Этот эпизод наглядно иллюстрирует суть происходящего. Внутри Еревана идет принципиальная борьба за то, имеют ли право бывшие сепаратистские структуры продолжать существование. Реваншистские круги и радикальная оппозиция цепляются за эти символы, пытаюсь превратить внутреннее законодательное поле страны в плацдарм для будущих провокаций.

Принять новую реальность или остаться в заложниках у призраков?

Подобная двойственность вызывает логичный вопрос: почему это происходит на фоне убаюкивающей, псевдомиролюбивой риторики официального Еревана? Предоставление парламентской трибуны человеку, именующему себя «омбудсменом Арцаха», обнажает системный парадокс. Пока руководство Армении на международных площадках заявляет о стремлении к миру, внутри страны государственные институты продолжают служить площадкой для легитимации фантомных сепаратистских структур. Это либо свидетельство слабости власти, не способной пресечь реваншистские демарши, либо сознательная игра, позволяющая Еревану сохранять «арцахский» вопрос в качестве рычага давления и предлога для затягивания финализации мирного процесса.

Для Баку логика процесса предельно пряма и прозрачна: конфликт должен быть закрыт не только юридически, но и политически. Межгосударственный мир не терпит параллельных институтов, скрытых претензий на государственную субъектность и попыток реанимировать прежние конфликтные конструкции под новыми вывесками. Любые попытки использовать внутреннюю политику Армении для возвращения вопроса «Арцаха» в международную повестку напрямую подрывают доверие к мирному процессу.

Азербайджан свою часть истории закрыл окончательно: суверенитет государства восстановлен на всей территории, а приоритетом сформулировано созидательное развитие и устойчивый мир. Теперь черёд Еревана — доказать, что он способен перейти от декларирования риторики мира к реальной политике мира. А пока в стенах армянского парламента вспыхивают споры о призрачных «омбудсменах», вопросы о готовности принять новую политическую реальность региона остаются адресованными исключительно Армении.