Выступление Айгюн Бейлер с армянкой вызвало неоднозначную реакцию в соцсетях – ВИДЕО

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Азербайджанские пользователи социальных сетей обсуждают выступление заслуженной артистки Азербайджана Айгюн Бейлер с армянской исполнительницей Илоной Нерсесовой.

Представленное ниже для просмотра видео вызвало резонанс в соцсетях – предположительно оно снято в Москве на частном мероприятии, судя по информации в Сети, именно в столице России живет и работает И.Нерсесова.

В ролике видно, что А.Бейлер исполняет на мероприятии свой абсолютный хит «Tut ağacı», к ней подходит женщина с микрофоном и включенной камерой телефона и начинает петь вместе с ней дуэтом на азербайджанском языке – этой женщиной оказалась певица Илона Нерсесова.

«Самая лучшая!» - заявляет ближе к финалу ролика И.Нерсесова, обращаясь к А.Бейлер, после чего они продолжают петь на азербайджанском песню о дне рождения.

Резонансное видео вызвало неоднозначную реакцию среди пользователей социальных сетей, часть которых раскритиковала А.Бейлер, посчитав подобный дуэт неприемлемым, подчеркивая в комментариях, что Азербайджан и Армения находятся в состоянии войны.

В то же время другая часть пользователей отмечает в комментариях, что искусство и музыка стирают границы и разногласия, подчеркивая, что растроганы исполнением певиц.

В.Ф, Г.Р.