WhatsApp начал пожизненно блокировать пользователей

WhatsApp начал массово блокировать участников групповых чатов. В последнее время в сети появляется все больше сообщений о том, что пользователи получают в мессенджере пожизненный бан.

Как сообщает iXBT.com, все они состояли в группах, которые, по мнению администрации WhatsApp, имели «злонамеренные» названия.

Пользователи, в частности, жалуются, что после того, как администраторы групп меняли их названия, все участники были заблокированы в WhatsApp без возможности восстановления аккаунта. Попытки оспорить блокировку ни к чему не приводят. Пользователи получают автоматически сгенерированные сообщения о том, что они нарушили правила мессенджера.

Для того чтобы и дальше пользоваться WhatsApp, приходится использовать новый телефонный номер. В официальном ответе администрации мессенджера не содержится никакого конкретного объяснения по этому поводу. Пресс-служба отвечает, что пользователи нарушили правила сервиса.

В последнее время WhatsApp ведет активную борьбу со спамом, экстремизмом и агрессией. Чтобы не попасть в бан, эксперты советуют тем, кто является администратором групп в этом мессенджере, внимательно следить за их названиями, не использовать некорректных или провокационных слов, а также ограничить права на изменение данных. Сделать это без труда можно в настройках группы.

Буквально на днях пользователи гаджетов от Xiaomi и OnePlus начали жаловаться, что из-за мессенджера WhatsApp их смартфоны стали быстро разряжаться. Пока разработчики мессенджера никаких официальных комментариев по этому вопросу не дали. Однако многие пользователи связывают проблему быстрой разрядки батареи с обновлением приложения под номером 2.19.308.

А.А.