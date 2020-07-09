Wolt и VISA расширили свое партнерство в рамках кампании #SupportYourLocalRestaurants

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В рамках этой кампании местным ресторанам была оказана финансовая поддержка в период жесткого карантинного режима.

Wolt и Visa запустили 2-недельную кампанию #SupportYourLocalRestaurants (#ПоддержиМестныеРестораны) с целью поддержки местного бизнеса в ресторанной сфере с помощью услуги доставки еды.

Не является секретом, что в условиях жесткого карантинного режима ресторанный бизнес получил сильный удар и несет большие убытки. Совместная кампания Wolt и VISA была направлена на оказание финансовой поддержки местным ресторанам, работающим на доставку, в эти тяжелые времена. В рамках этого сотрудничества все местные рестораны, присутствующие на платформе Wolt, получили 20% от стоимости всех заказов, оплаченных клиентами с помощью карт VISA, в качестве дополнительного бонуса к регулярному заработку через доставку.



Отметим, что это не первая совместная инициатива двух компаний. Уже на протяжении 3-х месяцев все владельцы карт VISA получают стоимость доставки обратно после каждого заказа и могут использовать ее в качестве бонуса при последующих заказах. Данная кампания будет продолжаться до 1 октября.

«Мы прекрасно понимаем всю сложность ведения ресторанного бизнеса в период жесткой изоляции. Еще с самого начала объявления глобальной пандемии мы запустили социальную кампанию #SupportYourLocalRestaurants и делали все возможное, чтобы помочь нашим партнерам посредством службы доставки, а также различных маркетинговых каналов коммуникации. Продолжая эту инициативу, совместно с компанией VISA мы решили финансово поддержать местные рестораны в этот тяжелый период. Также хотел бы напомнить о функции «Бесконтактной доставки», добавленной на платформу Wolt с середины марта. Данная функция рассчитана на ограничение физического контакта во время заказа, что поспособствует предотвращению распространения вируса в нашем обществе», - отметил Фуад Бабаев, генеральный директор Wolt в Азербайджане.

Напомним, что в режим карантина компания Wolt расширила свою зону доставки, и теперь жители районов станций метро «Гара Гараев», «Нефтчиляр», «Халглар Достлугу», «Ахмедлы» и «Ази Асланов» также могут воспользоваться сервисом доставки еды.

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