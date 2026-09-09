США уничтожили пять иранских танкеров

Центральное командование США (CENTCOM) сообщило в своей соцсети X об уничтожении пяти иранских танкеров с сырой нефтью в ответ на атаки Ирана баллистическими ракетами по военному кораблю ВМС США.

Четыре танкера были атакованы в Оманском заливе, еще один — в районе острова Харк.

На фоне ударов Корпус стражей исламской революции (КСИР) пригрозил атаками на нефтяные танкеры у побережья Кувейта и Бахрейна. В КСИР также призвали находящиеся в этих районах суда немедленно покинуть акваторию.

Источник: IRIB