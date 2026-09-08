В Азербайджане потребителям вернули почти 140 млн манатов НДС за 8 месяцев

За январь - август 2026 года в рамках проекта «ƏDV geri al» (Возврат НДС) потребителям было возвращено 139 млн 829,14 тыс. манатов НДС.

Как сообщает 1news.az, эта сумма была возвращена из средств НДС, уплаченных за услуги в сфере розничной торговли, общественного питания, культуры и медицины, а также за услуги по проживанию и размещению в отелях на освобожденных от оккупации территориях.

За отчетный период иностранным гражданам по системе «Tax free» было возвращено 6 млн 208,3 тыс. манатов НДС.

Кроме того, объем НДС, возвращенного физическим лицам за безналичную покупку жилой и нежилой недвижимости, составил 23 млн 206,73 тыс. манатов.