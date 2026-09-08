Великобритания выведет «Шах-Дениз» из-под санкций против Ирана

Великобритания намерена вывести проекты, связанные с азербайджанским газовым месторождением «Шах-Дениз», из-под санкционных ограничений в отношении Ирана.

Об этом заявил замглавы МИД Великобритании Стивен Даути.

«Будут выданы генеральные лицензии, позволяющие продолжать эксплуатацию газового месторождения «Шах-Дениз» в Азербайджане, которое обеспечивает критически важные поставки энергоносителей нашим европейским партнерам. Это решение является продолжением нашей давней политики и согласовывается с подходами Евросоюза и США, также предусматривающими аналогичные исключения для деятельности, связанной с месторождением «Шах-Дениз», — заявил Даути.

В целом, по его словам, Великобритания ужесточает санкции против Ирана.

Источник: ТАСС