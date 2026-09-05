Азербайджан за 8 месяцев импортировал из Турции одежду на $43,5 млн

Азербайджан в январе-августе импортировал из Турции одежду на сумму $43,538 млн, что на 33% больше, чем за тот же период 2025 года.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Ассамблею экспортеров Турции (TIM).

По ее данным, экспорт одежды из Турции в Азербайджан в августе составил $7,132 млн, что на 16,1% больше, чем годом ранее.

Отметим, что общий объем экспорта одежды из Турции за отчетный период снизился на 2,2% — до $10,968 млрд.

Основными импортерами турецкой одежды в январе-августе стали Германия ($1,611 млрд, снижение на 12,8%), Нидерланды ($1,272 млрд, снижение на 5,9%) и Испания ($1,177 млрд, рост на 4,8%).