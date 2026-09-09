 Владельцем центра отдыха «Шеки яйласы», где погибли люди, оказался хозяин «Гуртулуш-93» | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Владельцем центра отдыха «Шеки яйласы», где погибли люди, оказался хозяин «Гуртулуш-93»

Фаига Мамедова09:43 - Сегодня
Владельцем центра отдыха «Шеки яйласы», где погибли люди, оказался хозяин «Гуртулуш-93»

Как мы уже сообщали, в результате обрыва троса, использовавшегося в развлекательных целях в центре отдыха «Шеки яйласы», погибли 2 человека.

Как передает 1news.az со ссылкой на Mia.az, упомянутый центр отдыха принадлежит Магерраму Новрузову - владельцу известного жилого комплекса «Гуртулуш-93» в поселке Масазыр и центра отдыха «My Beach» в Новханы.

Отметим, что в трагедии, произошедшей в «Шеки яйласы», погибли житель села Зерна Гахского района Джошгун Мамедов и его друг Учал Байрамов, приехавший на отдых в Шеки из Баку.

Поделиться:
461

Актуально

Xроника

Мехрибан Алиева выразила соболезнования в связи с уходом из жизни Александра ...

Мнение

Россия на Южном Кавказе: уход или смена тактики?

Экономика

Казахстан и Азербайджан возобновят пассажирские перевозки на Каспии - ФОТО

Общество

Выдавали поддельные справки ради пособий - завершено расследование дела о ...

Общество

У браконьеров в Кызылагаджском заповеднике изъяли птиц из «Красной книги»

В Сабирабаде задержан мужчина, умышленно устроивший пожар

В Баку мужчина отдал псевдоработодателю 24 тысячи манатов ради трудоустройства жены

Названа дата возобновления электронной очереди в детские сады

Выбор редактора

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Без прежних берегов. Каспий меняется, можно ли это остановить? - ИНТЕРВЬЮ

Лимиты на card-to-card в Азербайджане: правильный диагноз — неправильное лекарство?

Новое звено: как Азербайджан и Узбекистан трансформируют пространство от Пекина до Лиссабона

Скрытая угроза: август вновь показал, как мины бросают тень на мирную жизнь освобожденных земель

Новости для вас

Одна из мошенниц, задержанных за изготовление поддельных договоров MİDA, оказалась известным врачом

Азербайджанская студентка сообщила об угрозе отчисления из Мельбурнского университета: Проблему удалось решить

«Вижу как при катаракте»: пациентка из Москвы пожаловалась на последствия операции у Джахида Шахбазова - ВИДЕО

Надписи, сделанные на исторических скалах в Шуше, удалили - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Кос призвала кандидатов в ЕС дистанцироваться от MAGA

Сегодня, 11:45

MBDA и Польша разработают дешевую ПВО против дронов

Сегодня, 11:40

У браконьеров в Кызылагаджском заповеднике изъяли птиц из «Красной книги»

Сегодня, 11:34

Президент Кубы заявил, что республика никогда не станет колонией никакой империи

Сегодня, 11:28

В Сабирабаде задержан мужчина, умышленно устроивший пожар

Сегодня, 11:25

Россия на Южном Кавказе: уход или смена тактики?

Сегодня, 11:20

В Баку мужчина отдал псевдоработодателю 24 тысячи манатов ради трудоустройства жены

Сегодня, 11:09

Названа дата возобновления электронной очереди в детские сады

Сегодня, 10:50

Казахстан и Азербайджан возобновят пассажирские перевозки на Каспии - ФОТО

Сегодня, 10:48

Названы время и место прощания с народным артистом Александром Шаровским 

Сегодня, 10:45

«Золотой купол» США может обойтись в $1 трлн

Сегодня, 10:42

От ножевых ударов пострадали брат и сестра: подозреваемый задержан в Гяндже - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 10:38

Выдавали поддельные справки ради пособий - завершено расследование дела о фальшивых меддокументах

Сегодня, 10:35

Трамп не стал препятствовать санкциям Британии против Израиля

Сегодня, 10:33

Иранские военные захватили подводную лодку США у Ормузского пролива

Сегодня, 10:30

Госпитализирован народный артист Заур Рзаев 

Сегодня, 10:28

Номинантка на «Оскар» может стать ведущей «Евровидения-2027»

Сегодня, 10:23

Иран будет терять нефтяные танкеры за каждую атаку на корабли США — Рубио

Сегодня, 10:20

Азербайджан представили на культурном фестивале в Куала-Лумпуре - ФОТО

Сегодня, 10:11

Мехрибан Алиева выразила соболезнования в связи с уходом из жизни Александра Шаровского - ФОТО

Сегодня, 10:01
Все новости
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az c популярной азербайджанской певицей Efendi, представлявшей Азербайджан на международном песенном конкурсе «Евровидение 2020/21». Efendi (Самира Эфенди) - одна31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10