Владельцем центра отдыха «Шеки яйласы», где погибли люди, оказался хозяин «Гуртулуш-93»

Как мы уже сообщали, в результате обрыва троса, использовавшегося в развлекательных целях в центре отдыха «Шеки яйласы», погибли 2 человека.

Как передает 1news.az со ссылкой на Mia.az, упомянутый центр отдыха принадлежит Магерраму Новрузову - владельцу известного жилого комплекса «Гуртулуш-93» в поселке Масазыр и центра отдыха «My Beach» в Новханы.

Отметим, что в трагедии, произошедшей в «Шеки яйласы», погибли житель села Зерна Гахского района Джошгун Мамедов и его друг Учал Байрамов, приехавший на отдых в Шеки из Баку.