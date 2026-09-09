Скончался народный артист Александр Шаровский 

9 сентября в возрасте 78 лет не стало режиссёра Азербайджанского государственного академического русского драматического театра им. Самеда Вургуна, народного артиста Азербайджана Александра Шаровского.

А.Шаровский родился 10 февраля 1948 года в Баку. В школе занимался в драматическом кружке.

С 1967 года - актёр Азербайджанского государственного театра юного зрителя под руководством Зафара Нейматова.

С 1974 года - в Русском драматическом театре, где тарифицировался как режиссёр. С 1991 года режиссёр-постановщик. В марте 1993 года был назначен главным режиссёром Театра русской драмы.

Занимал эту должность до февраля 2026 года.