Рубио: Консультации по Украине были содержательными

Госсекретарь США Марко Рубио назвал содержательными состоявшиеся в Москве и Киеве консультации по вопросу завершения российско-украинского конфликта.

По его словам, он не хочет быть «чрезмерно оптимистичным», однако также не настроен пессимистично в отношении перспектив урегулирования.

Рубио считает, что в ближайшие несколько недель может быть разработан план дальнейших действий по урегулированию конфликта. Он также допускает возобновление трехсторонних переговоров в формате Россия — Украина — США.

Источник: Forbes Breaking News