Из Азербайджана в Армению отправлено около 1 тыс. тонн дизтоплива - ФОТО

Транзитом через Азербайджан из России в Армению осуществлена очередная поставка.

Как сообщили в ЗАО «Азербайджанские железные дороги», дизельное топливо общим весом 989 тонн в 17 вагонах-цистернах отправлено со станции Баладжары в направлении станции Бёюк-Кесик.

Отметим, что до сих пор из России в Армению транзитом через Азербайджан было отправлено более 55 тысяч тонн зерна, около 9 тысяч тонн удобрений, 1414 тонн пропана, 133 тонны алюминия, 1114 тонн угля и 334 тонны древесины.

В то же время до сих пор из Азербайджана в Армению было экспортировано около 15 тысяч тонн дизельного топлива, около 5 тысяч тонн бензина АИ-92 и АИ-95.