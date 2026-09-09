В Иране заявили об атаках на два американских эсминца и места базирования истребителей США в Иордании

В Корпусе стражей Исламской революции (КСИР) Ирана заявили о нанесении ракетных ударов по двум эсминцам ВМС США и американским войскам, размещенным на авиабазе Муваффак Салти в районе города Аль-Азрак в Иордании.

Об этом передает телеканал Press TV.

«КСИР объявил об успешных ракетных ударах по двум эсминцам ВМС США — DDG-119 и DDG-53, оснащенным крылатыми ракетами и системами ПРО Aegis, в ответ на агрессивные действия США против иранских нефтяных танкеров и судов», — говорится в сообщении.

Ранее Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) заявило, что американские вооруженные силы уничтожили пять иранских нефтяных танкеров в Персидском и Оманском заливах в ответ на атаку на корабль ВМС США.

Относительно ракетного удара по местам базирования истребителей США в Иордании КСИР заявил, что в ходе операции «значительное количество баллистических ракет, как твердотопливных, так и жидкотопливных, поразило места технического обслуживания, подготовки и развертывания истребителей F-35, F-16 и F-15, а также их укрытия, нанеся противнику серьезный ущерб».

Ранее телеканал «Аль-Джазира» сообщил о перехвате иранскими ПВО восьми иранских ракет. Перехват осуществлялся над иорданской столицей Амманом и другими городами. Как отмечает телеканал, это может быть самый интенсивный обстрел, с наибольшим количеством ракет, выпущенных Ираном в ответ на атаки США за последние дни.

Источник: Интерфакс