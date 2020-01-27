Yüksəliş выберет новое поколение управленцев Азербайджана

«Верьте в свой потенциал. Создавайте свое будущее».

С таким призывом обратились организаторы первого в Азербайджане конкурса Yüksəliş («Восхождение») к гражданам, которые обладают талантом, интеллектом и управленческими способностями и желают развиваться и построить карьеру.

И более 6600 участников уже откликнулись, бросив вызов тысячам управленцев, чтобы попасть в сообщество лидеров, которые определят будущее Азербайджана. Еще более 9 тысяч начали регистрацию и находятся в процессе загрузки необходимой информации и документов.

Yüksəliş - конкурс, инициированный с целью выявления и поддержки перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем интеллекта и управленческих качеств, и создания в стране банка кадровых резервов.

Отметим, что он проводится в соответствии с Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Глава государства еще в июле 2019 года подписал соответствующее Распоряжение, согласно которому был создан Организационный комитет, в который вошли помощник Президента Азербайджана Анар Алакбаров, заведующая отделом по вопросам гуманитарной политики, диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации Президента АР Фарах Алиева, министр экономики Микаил Джаббаров, министр молодежи и спорта Азад Рагимов, министр образования Джейхун Байрамов, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, депутат Милли Меджлиса, председатель комитета ММ по вопросам молодежи и спорта Ульви Гулиев, председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде и генеральный директор Общественной телерадиовещательной компании Балакиши Касумов.

Была также создана рабочая группа, которая определила условия проведения конкурса.

Yüksəliş – логическая часть курса реформ

Как известно, сегодня Азербайджан находится на пороге новых реформ, идет процесс омоложения кадров. А реформы в жизнь будут воплощать молодые специалисты с прогрессивным мышлением и современным мировоззрением.

А это, в свою очередь, означает, что необходимо сформировать в стране прозрачный механизм поддержки и продвижения талантливых, перспективных управленцев, а также создать базу кадровых резервов. Именно такие задачи преследует конкурс Yüksəliş.

«Конкурс является логическим продолжением кадровых реформ Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Как известно, конкурс был объявлен в июле прошлого года, и в целом 2019 год ознаменовался серьезными кадровыми изменениями в стране. Как неоднократно отмечал глава государства, кадровые изменения в стране проходят своевременно.

Yüksəliş - это проект социального лифта для каждого гражданина Азербайджана в возрасте от 21 до 51 года с высшим образованием и наличием определенного опыта работы в качестве руководителя». Так охарактеризовал в интервью 1news.az цели и задачи конкурса руководитель рабочей группы конкурса, заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана Фархад Гаджиев.

Эмпатия и умение принимать решения: какими качествами должен обладать лидер

В конкурсе могут принять участие люди, работающие на какой-либо должности в частном или государственном секторе, полагающиеся на свой потенциал. Конкурс будет проходить в несколько этапов. На каждом из них участники должны будут демонстрировать свои знания и навыки.

«На конкурсе будут проверяться такие компетенции, как лидерство, нацеленность на результат, стратегическое мышление, умение работать в команде, коммуникация и влияние, внедрение изменений, инновационность и социальная ответственность», - отметил глава рабочей группы.

«Почему Yüksəliş?

«Потому что проект является открытой возможностью для граждан проявить себя и свой потенциал и вырасти не только по служебной лестнице, но и представить обществу себя. Может кто-то считает, что его талант, возможности и интеллект не до конца раскрыты, оценены и использованы. А тут ему предоставляется возможность проявить себя и доказать самому себе, что он действительно достоин лучшего.

На днях в ходе дискуссий на полях Давосского всемирного экономического форума на панельном заседании на тему «Стратегический взгляд: Евразия» Президент Азербайджана Ильхам Алиев, говоря о кадровых реформах в стране, отметил, что сегодня в правительстве представлены получившие хорошее образование новые люди с современными взглядами.

«В двадцать первом веке невозможно добиться успеха со взглядами двадцатого века», - сказал тогда глава государства».

Нельзя не отметить и то внимание, которое оказывает развитию молодёжи Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева, не раз отмечавшая, что одна из задач государства - вырастить образованную и современно мыслящую молодежь.

С другой стороны, государству нужны хорошие кадры, тем более что в современном мире одним из важных факторов сильного государства является именно его кадровый и интеллектуальный потенциал.

Мы сегодня не можем допустить утечки кадрового потенциала, наоборот – мы должны его сдерживать. А для того чтобы сдерживать кадровый потенциал, им должна быть предоставлена площадка, и Yüksəliş является именно такой площадкой», - уверен Ф.Гаджиев.

Как будут выявлять лидеров нового поколения?

Согласно правилам, конкурс будет проходить в пять туров – регистрация, онлайн-отбор, наглядный отбор, полуфинал и финал. В регистрационном туре лица, обладающие правом участия в конкурсе, должны создать личный кабинет на сайте www.yukselish.az, заполнить форму регистрации (анкету) и пройти регистрацию. Регистрация будет продолжена до 18:00 2 февраля 2020 года.

В онлайн-отборе право на участие получают все участники, успешно прошедшие регистрацию. В этом туре оцениваются интеллектуальные знания и личные качества, охватывающие весь потенциал, необходимый для того, чтобы стать управленцем. Тестовые онлайн-задания делятся на две части, общие знания – азербайджанский язык и литература, культура, история, география, право и экономика и тесты по способностям (анализ вербальной и цифровой информации, абстрактное мышление).

После онлайн-отбора участник, разместивший в личном кабинете соответствующее видеообращение, получает право на участие в наглядном отборе. Наряду с общей эрудицией, в этом туре проверяются социальный интеллект участников, скорость мышления и коммуникационные способности. Участники, придя по заранее определенному адресу, наглядно принимают участие в указанном туре.

«Первые этапы нужны для того, чтобы определить базовые знания участников, а на последующих этапах будут определяться их креативность, умение работать в команде, принимать решения», - сказал Ф.Гаджиев.

«Участники, успешно прошедшие третий тур, получают право на участие в полуфинале. В этом туре навыки участников по управлению в команде или индивидуально будут проверяться методом упражнений и заданий. Для подготовки индивидуального плана развития участники будут проходить собеседование со стороны экспертов, специалистов по человеческим ресурсам, считающимися профессионалами в указанных сферах», - продолжил он.

Организаторы гарантируют полную прозрачность

Оргкомитет конкурса гарантирует полную прозрачность и для убедительности указывает на то, что проект осуществляется в сотрудничестве с Государственным экзаменационным центром, имеющим большой опыт в этом вопросе.

«Мы сотрудничаем со структурой, самой большой заслугой которой является прозрачность и объективность ее деятельности, о чем можно судить по проводимым ГЭЦ вступительным экзаменам в вузы, в органы госслужбы.

Два онлайн-этапа конкурса Yüksəliş по проверке логического мышления и интеллектуальных знаний проходят на базе ГЭЦ и даже я, как глава рабочей группы конкурса, не имею доступа к вопросам. У нас такая договоренность. А люди, которые будут иметь доступ к вопросам, во время экзаменов будут полностью ограничены в контакте с внешним миром», - сказал Ф.Гаджиев.

Плохая новость для тех, кто надумал попросить друзей и знакомых ответить за них на онлайн-этапах конкурса

В каждом обществе, к сожалению, всегда находятся люди, которые, вместо того чтобы идти прямиком к цели, не желая утруждать себя, ищут альтернативные пути. Поскольку первые этапы экзаменов будут проводиться в онлайн-режиме, возникает опасность, что вместо участников на вопросы могут ответить их знакомые, родственники.

Так, если среди будущих участников есть такие, кто планирует «попросить друга» ответить на вопросы за него, то предупреждаем, вас обязательно вычислят и отстранят от участия!

«Организаторы конкурса Yüksəliş, предвидя такую возможность, уже разработали свою схему. Если даже на первых этапах онлайн-экзаменов подобным дельцам удастся пройти на следующие этапы конкурса, то при очном экзамене их тут же вычислят, будут применяться проверочные тесты», - предупреждает глава рабочей группы.

Помимо этого, по психометрическим вопросам можно определить насколько искренен каждый участник, добавил он.

Yüksəliş призван ломать стереотипы

Первый в Азербайджане конкурс Yüksəliş также призван сломать стереотипы в обществе.

Согласно правилам конкурса, успешно прошедшие полуфинал конкурсанты получат путевку в финал. В мероприятиях, проводимых в рамках финала, управленческие навыки участников будут оцениваться с помощью специальных заданий (бизнес-игры, социальные проекты и их решение, работа с экспертами, собеседования). В этом туре участники встретятся с управляющими руководителями - менторами, будут организованы деловые обсуждения и «круглые столы».

«Под наблюдением специально приглашенных менторов участники полуфинала в команде будут решать те или иные «проблемы» и «задачи» структур, возглавляемых этими же менторами. На основе командных дискуссий участников менторы будут выбирать лидеров, с которыми, возможно, они захотят работать в будущем. Это - очередная возможность для участников, как минимум, трудоустроиться, показать себя. Другими словами, победители сами построят свою карьеру, без чьей-либо помощи со стороны», - сказал замминистра.

В своем выступлении на торжественном мероприятии по случаю 100-летия Бакинского государственного университета Президент Азербайджана Ильхам Алиев, обращаясь к студентам, призвал их овладевать знаниями, напомнил он.

«Сегодня учиться по знакомству, «по блату» невозможно. В советское время бытовало слово «тапш», такой-то поступил в институт «по тапшу»… Диплом – это ничто, знайте. Если нет знаний, грамотности, то в современном мире это бессмысленная вещь», - сказал глава государства на торжестве по случаю 100-летия БГУ.

«И как правильно отметил глава государства, сейчас работодателю уже не нужны «тапшованые» люди, нужны квалифицированные кадры, профессионалы своего дела.

В погоне за этими профессионалами порою работодатели готовы на любые капризы хороших, сильных кадров.

Думаю, отныне такие понятия, как «тапш», «знакомство», не будут иметь место, это уже происходит естественным образом.

Мир стремительно развивается, и, будучи частью этого мира, мы тоже должны понимать, что прежние «методы» уже не работают и не должны иметь место в обществе. Последние кадровые реформы, проводимые Президентом Азербайджана, проект Yüksəliş, серьезные изменения в госслужбе – все это составные части данного явления», - сказал Ф.Гаджиев.

В целом, глава рабочей группы считает конкурс сформировавшимся:

«На сегодня более 6600 участников прошли регистрацию. Мы ожидали приблизительно 5 тысяч участников».

Оргкомитет параллельно проводит широкую просветительскую кампанию в регионах. С целью информирования населения в связи с конкурсом и пропаганды организованы автобусы выездной регистрации, которые уже отправились в регионы.

Серьезную поддержку Оргкомитету оказывают местные управления Министерства молодежи и спорта, Фонда молодежи, «Центры карьерного развития» в Центрах Гейдара Алиева, Центр молодежи и Общественное объединение «Региональное развитие» и Служба ASAN.

Также созданы официальные страницы конкурса в Facebook и Instagram.

Члены Оргкомитета сами также через соцсети обратились к гражданам с призывом активно участвовать в проекте.

Так, к молодежи, начинающей строить карьеру, обратился член организационного комитета конкурса Yüksəliş, министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров:

«Каждый, кто обладает талантом, интеллектом и управленческими способностями, может принять участие в данном конкурсе и достичь своего персонального развития, а также вписать свое имя в банк кадрового резерва», - сказал он.

К молодежи, начинающей строить карьеру обратился и министр молодежи и спорта Азад Рагимов:

«Yüksəliş» это новый путь для молодежи со здоровым мышлением!

Дорогая молодежь, присоединяясь к конкурсу «Yüksəliş» вы должны гарантировать свой успех, нацелиться на вершину, о которой вы мечтали. Потому что кратчайший путь к вашей цели лежит через конкурс «Yüksəliş»… Не медлите продемонстрировать свои возможности и навыки. Присоединяйтесь к «Yüksəliş», пусть «Yüksəliş» начнется с вас!", - говорится в обращении.

Министр образования и член оргкомитета конкурса Yüksəliş Джейхун Байрамов также обратился к молодежи.

«Yüksəliş является следующим этапом в государственной программе поддержки развития и трудоустройства талантливой молодежи. Конкурс создает большие возможности для одаренных личностей, имеющих способности, соответствующие высоким требованиям XXI века. Главной целью конкурса является выявление, развитие и поддержка будущих перспективных руководителей, имеющих высокий интеллектуальный уровень и управленческие качества, что способствует росту числа профессиональных кадров в стране…

Yüksəliş - это новый шанс для одаренных личностей! Присоединяйтесь к Yüksəliş и пусть восхождение начнется с Вас!», - сказал министр.

С призовым к молодежи также обратились министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев :«Yüksəliş является серьезным шагом для профессионалов, которые желают продвигаться на рынке труда. Каждый этап конкурса предлагает новые возможности. Полуфиналисты, успешно прошедшие отбор, смогут встретиться с профессионалами, финалисты получат план индивидуального развития и даже смогут работать руководителями-управленцами. Конкурс «Yüksəliş» - очередная инициатива правительства Азербайджана в направлении развития человеческого капитала. В результате, каждый принявший участие в конкурсе независимо от возраста, специальности, сферы деятельности, независимо от того в частном или государственном секторе он работает, участвует в программе развития требуемого кадрового запаса, превращается в лицо, которое построит будущее страны. Присоединяйтесь к Yüksəliş, пусть Yüksəliş начнется с вас!», - сказал Сахиль Бабаев.

С призовым к молодежи также обратилась и председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

Помимо шансов на карьерный рост, 20 победившим участникам будет предоставлен грант в размере 20 тысяч манатов.

«Что касается денежного вознаграждения, то важно отметить, что победители имеют право распоряжаться частью средств по своему усмотрению, а вторую часть должны потратить на свое образование, и это строгое требование правил конкурса.

Но, мое субъективное мнение, если бы я выиграл бы конкурс и ставил бы перед собой целью построение успешной карьеры, то все 20 тысяч потратил бы на свое образование, приобретение знаний. Но, опять же, каждый сам выбирает, как ему поступить», - заключил Ф.Гаджиев.

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С.Агаева