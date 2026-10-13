«Одна нация, два государства» - не право диктовать: где Октай Сарал перешел черту

Союз Азербайджана и Турции — это уникальное явление современной геополитики, выкованное на фундаменте общей истории, культуры и запечатанное Шушинской декларацией.

Выражение общенационального лидера Гейдара Алиева «Одна нация, два государства» давно стало непреложной аксиомой для миллионов жителей двух стран. Однако глубокое партнерство и братство требуют не менее глубокой ответственности.

Они зиждутся на базовых нормах международного права — взаимном уважении, равных правах и незыблемости суверенитета. Когда отдельные высокопоставленные лица в Анкаре начинают путать братскую солидарность с правом на диктат и вмешательство во внутренние дела, союзнические отношения подвергаются серьезному испытанию.

Напряженность вокруг введения стандартной школьной формы в учебных заведениях Азербайджана стала лишь предлогом для очередной попытки внешнего давления. Развернутая в ряде турецких медиа, близких к правящей Партии справедливости и развития (AKP), информационная кампания быстро вышла за рамки обывательского дискурса. Ситуация приобрела принципиально иной характер, когда к нападкам на Баку подключился главный советник президента Турции Октай Сарал, обрушившийся с резкими обвинениями на светскую образовательную политику суверенного соседа.

Комментируя соблюдение правил единой школьной формы в учебных заведениях Азербайджана, турецкий чиновник назвал недопуск учениц в головных уборах к занятиям «вопиющей несправедливостью». В своем твите Сарал открыто призвал Баку «в кратчайшие сроки пересмотреть это решение», фактически выдвинув прямое требование к суверенному правительству соседней страны.

Анатомия популизма и методы политической провокации

Для тех, кто следит за турецким политическим ландшафтом, персона Октая Сарала не является загадкой. Бывший мэр прибрежного города Оф и экс-депутат парламента от AKP давно зарекомендовал себя как один из наиболее конфронтационных и резких представителей консервативного крыла в турецкой президентской администрации. За годы своей публичной активности он неоднократно оказывался в эпицентре скандалов, связанных с персональными выпадами, жестким давлением на независимых журналистов, деятелей культуры и ученых.

Наибольшую известность Саралу принесли не столько законодательная деятельность или конкретные политические инициативы, сколько его конфликтные публикации в соцсетях.

Отдельное направление его публичной деятельности — выступления в защиту консервативных религиозных ценностей и традиционной морали. В декабре 2025 года он обвинил университет Сабанджи в неуважении к верующим из-за занятий, назначенных на время пятничной молитвы. В феврале 2026 года Сарал подверг критике рэп-исполнителей, заявив, что некоторые из них негативно влияют на моральные устои общества и молодёжь. Ранее он также требовал принять меры в отношении женской музыкально-танцевальной группы Manifest из-за ее сценического образа.

Наиболее серьезные вопросы к его публичной риторике возникли в связи с высказываниями, которые критики расценили как угрозы. В июне 2025 года Сарал написал журналисту Фатиху Алтайлы, что тому «уже нагрели воду». Это выражение вызвало особый резонанс после задержания журналиста по обвинению в угрозах президенту. Оппоненты власти усмотрели в словах советника угрозу и возможный сигнал о давлении на критиков правительства.

В августе 2025 года Сарал также опубликовал заявление о неизменности предписаний ислама, которое критики сочли противоречащим принципу светскости.

Таким образом, Сарала можно охарактеризовать как консервативного политика, который активно использует социальные сети для защиты позиции официальных властей и критики оппонентов власти. Его стиль отличают конфронтационные формулировки и персональные выпады, из-за которых он регулярно оказывается в центре общественных споров. Для критиков он стал примером того, как представитель высшего государственного руководства использует резкую риторику в отношении журналистов, деятелей культуры и политических оппонентов, а теперь еще и соседних стран.

Очевидно, что скандальный твит советника турецкого лидера касательно азербайджанских школ — это не случайная эмоция и не проявление личной заботы о правах учащихся. Это привычный для Сарала инструмент демонстративного консервативного популизма, перенесенный с внутренней сцены на международный уровень. Объявляя решение азербайджанских властей о школьной форме «вопиющей несправедливостью» и выдвигая ультимативные требования «пересмотреть это решение», турецкий чиновник сознательно перешел красную черту.

Подобная риторика наносит прямой удар по принципам союзничества. Речь идет не просто об искажении картины азербайджанских реалий, а о целенаправленном конструировании образа «врага веры» из государства, которое на протяжении всей своей современной истории демонстрирует образцовую модель межконфессионального мира. Попытка навязать Азербайджану собственные нормы общественной морали через агрессивные публикации в соцсетях свидетельствует о глубоком непонимании фундаментальных основ азербайджанской государственности.

Светский иммунитет и суверенный выбор Азербайджана

Спекуляции на тему религиозной свободы в Азербайджане разбиваются об элементарные факты. В стране, где за счет государства строятся и реставрируются не только мечети, но и христианские храмы, синагоги и религиозно-культурные комплексы, сам разговор о «преследовании за веру» выглядит абсурдным и юридически несостоятельным. Конституция Азербайджанской Республики гарантирует свободу совести абсолютно каждому гражданину. Однако эта же Конституция определяет Азербайджан как светское государство. К слову, этот же принцип фундаментально закреплен и в Конституции Турции, о чем в Анкаре, судя по всему, предпочитают не вспоминать, когда речь заходит об экспорте религиозного активизма.

Принципы, применяемые в национальной системе образования, базово просты: они опираются на верховенство закона, равенство, светский характер школы и создание равных условий для каждого ребенка. Светская школа — это пространство знаний и науки, защищенное от любых форм идеологического и политического давления. Попытки превратить чувствительный вопрос школьного дресс-кода в «триггер» для искусственной раскачки общественной стабильности — это известная и далеко не новая политическая технология. В разные годы подобные механизмы инструментализации религии пытались обкатывать в самых разных уголках мира, от Балкан до Центральной Азии.

Партия «Ени Азербайджан» в своем официальном заявлении дала на эти выпады исчерпывающий и суровый ответ. Правящая партия страны четко подчеркнула, что светский строй и образовательная политика Азербайджана не могут служить предметом манипуляций или инструментом политического давления. «Принцип "Одна нация, два государства" ни в коем случае не дает оснований одному государству вмешиваться во внутренние дела другого, навязывать ему свои политические и идеологические подходы», — подчеркивается в заявлении ПЕА. Азербайджанский народ веками шел к своей независимости и сегодня никому не позволит усомниться в своем праве самостоятельно определять внутренний уклад собственной страны.

Внешнеполитический навет и фальсификация фактов

Особую опасность в действиях определенных турецких кругов представляет попытка поставить под сомнение стратегическую линию Баку на международной арене. Параллельно с так называемой «защитой прав верующих» в определенных СМИ Турции развернута планомерная кампания по чернению азербайджано-израильских отношений. Азербайджану пытаются приписать «особый статус» связей с Тель-Авивом, обвиняя страну чуть ли не в предательстве интересов мусульманского мира.

Эта дезинформация рассчитана на внешнего зрителя, не знакомого с реалиями. Азербайджан ведет независимую внешнюю политику, выстроенную на нормах международного права и прагматичных национальных интересах. При этом позиция Баку по палестинскому вопросу неизменно остается принципиальной, открытой и последовательной. Азербайджанское государство не просто на словах, а на деле оказывает Палестине регулярную финансовую и гуманитарную помощь, содержит посольство этого государства в Баку и на всех международных площадках отстаивает решение израильско-палестинского конфликта на основе принципа «двух государств» с столицей Палестины в Восточном Иерусалиме. Позиция Баку по трагическим событиям в Газе всегда формировалась исходя из требований гуманитарного права и необходимости защиты мирных граждан.

Азербайджан не нуждается в чужих оценках своей роли в исламском мире. Признанием его огромного вклада в укрепление солидарности между мусульманскими народами стало решение о проведении Саммита Организации исламского сотрудничества в Баку в 2027 году. Однако истинная солидарность не имеет ничего общего с гегемонией. Ни одна страна в исламском мире не обладает правом диктовать свою волю другим, претендовать на роль верховного арбитра или вмешиваться в чужой суверенный уклад. Настоящее единство рождается из взаимного уважения, а не из попыток построения иерархических систем под эгидой отдельных региональных игроков.

Ответственность за будущее братских отношений

Когда политические деятели уровня главного советника президента позволят себе опускаться до популизма, поверхностных оценок и персональных выпадов, они подрывают не просто имидж собственного ведомства — они наносят урон двустороннему доверию.

Заявления, подобное выпадам Сарала, создают искусственную напряженность там, где должны царить взаимопонимание и холодная рассудительность. Политические дискуссии вокруг религиозных и светских институтов внутри самой Турции уже привели к серьезной поляризации турецкого общества. Перенос этих внутренних противоречий на внешнюю орбиту и попытки использовать их как рычаг воздействия на Азербайджан — это разрушительная и абсолютно тупиковая практика.

Баку всегда демонстрировал сдержанность и терпение, стремясь уберечь азербайджано-турецкие отношения от эгоистичных действий отдельных политиков. Однако молчание не должно восприниматься как слабость. Ответ ПЕА стал ясно звучащим сигналом для Анкары: братство — это улица с двусторонним движением. Оно требует зрелости, соблюдения дипломатической этики и осознания того, что суверенитет Азербайджана не является предметом для торга или политтехнологических упражнений. Остается надеяться, что в высших политических кабинетах Турции сумеют сделать правильные выводы из сложившейся ситуации и поставят заслон безответственным действиям тех, кто ради сиюминутного пиара готов жертвовать фундаментальными интересами двух государств.