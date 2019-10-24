За привлечение к деятельности тамады на свадьбах без чека об уплате налога - штраф на сумму до 6 тыс. манатов

С 1 января следующего года будут взиматься штрафы за привлечение физических лиц в качестве тамады, музыканта, танцора, ашуга, клоуна, официантов и др., в том числе для проведения фото-, видео- и аудиосъемки, на свадьбах, торжествах и других мероприятиях без получения ими перед началом работы «Чека об оплате стабильной суммы по упрощенному налогу».

Как сообщает АПА, эти изменения отражены в проекте поправок в Налоговый кодекс.

В отношении работодателей, привлекающих к работе этих лиц без получения «Чека об оплате стабильной суммы по упрощенному налогу» (заказчика, состоящего на учете в налоговом органе), при первом таком нарушении по каждому человеку в течение календарного года будут применяться финансовые санкции в размере 2000 манатов, во второй раз - в размере 4000 манатов, в третий или более разы - в размере 6000 манатов.

Законопроект включен в повестку заседаний Милли Меджлиса, которые состоятся 12,13 и 14 ноября.