Застряла в трендах «нулевых»: Скандал между бакинцем Вадимом Галагановым и Натальей Ветлицкой – ФОТО – ВИДЕО

Российская блогосфера активно обсуждает модный провал вернувшейся на сцену поп-иконы Натальи Ветлицкой.

Н.Ветлицкая впервые за 14 лет вышла на сцену – артистка выступила на 50-летии своего бывшего возлюбленного, народного артиста России Дмитрия Маликова. Ее долгожданное возвращение на эстраду было встречено в Сети неоднозначно, так как певица пела под фонограмму, в которую с трудом попадала, да и выглядела, по мнению многих странновато. Непонятная укладка с начёсом и блестящее платье-халат, добавляли ей лишние килограммы, а ведь именно Наталью Ветлицкую всегда считали эталоном хорошего вкуса, называя иконой стиля.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Светская Хроника "КП" (@kp_star_onlinekp) 31 Янв 2020 в 3:01 PST

«Вадим Галаганов, ты ж талантливый стилист! За что так с Ветлицкой? Взбесившаяся Барби - точно не самый удачный образ для некогда самой стильной артистки России. А тут прямо «песне ты не скажешь до свидания - песня не прощается с тобой…» - пишет Telegram-канал «Антиглянец» о модном провале Н.Ветлицкой, обращаясь к В.Галаганову, который ранее официально был заявлен ее стилистом.

Как оказалось, директор отдела моды российской версии французского глянцевого журнала ELLE бакинец Вадим Галаганов больше не работает с Натальей Ветлицкой, в своем официальном комментарии «Антиглянцу», он заявил, что исполнительница застряла в подзабытых трендах «нулевых»: «Не имею никакого отношения к этому великолепию. Певица Наталья Игоревна Ветлицкая привыкла работать с костюмерами и гримёрами, которые имеют большой опыт работы в начале века, мой скромный опыт стилиста и альтруизм не потянули такую величину. С почтением и всегда ваш Вадим Галаганов».

Также «Антиглянец» сообщает о том, что ходят слухи об уходе всей команды от Н.Ветлицкой, готовившей ее громкое возвращение: «Возмущенно шепчут вдогонку сразу несколько человек: «Ведет себя как истеричка из 2000х».

Так Н.Ветлицкая выглядела во время работы с В.Галагановым, вернувшись в российский шоу-бизнес в начале осени 2019 года, восхищая новым образом своих поклонников.

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В.Ф.