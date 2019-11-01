14 оригинальных домов, оформленных к Хэллоуину, в снимках Instagram - ФОТО

Традиционно Хэллоуин отмечают в ночь с 31 октября на 1 ноября, но, как правило, веселье продолжается несколько дней.

Хэллоуин считается самым мистическим и загадочным праздником года, он окутан тайнами и легендами, а его история восходит к языческим временам. По одной из версий о его возникновении, в основе праздника лежит кельтский Новый год, который в дохристианские времена отмечали 1 ноября. Согласно кельтскому поверью, в последнюю ночь – с 31 октября на 1 ноября грань между мирами живых и мертвых стиралась, и обитатели потустороннего мира благополучно проникали на свет Божий. Кельты называли эту ночь Самайном или Самхэйном.

И чтобы не стать жертвами духов и приведений, кельты гасили в своих домах огонь, и надевали на себя звериные шкуры, чтобы отпугивать «незваных гостей».



И если у нас этому празднику не уделяют особого внимания, то в других странах подготовку к Хэллоуину по своей сложности и ответственности можно сравнить лишь с подготовкой к Новому году. Конкуренция между соседями возрастает с каждой вырезанной тыквой: Чей дом получится самым жутким?

Аdmagazine собрал подборку из 14 самых ярких оформленных домов в снимках Instagram.

И.Н, Г.Р.