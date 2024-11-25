В первом туре президентских выборов в Румынии победу одерживает Джорджеску - ОБНОВЛЕНО

В первом туре президентских выборов в Румынии побеждает независимый кандидат Кэлин Джорджеску.

Об этом со ссылкой на Центральную избирательную комиссию (ЦИК) страны сообщает РИА Новости.

По предварительным данным после подсчета 100% бюллетеней внутри страны Джорджеску получает от 26% до 28% голосов. Его позиции продолжают укрепляться в ключевых уездах Румынии. На втором месте с результатом 22,8% находится лидер Социал-демократической партии Румынии и премьер-министр страны Марчел Чолаку. Он ведет борьбу с занимающей пока третье место лидером «Союза за спасение Румынии» Еленой Ласкони.

Подсчет голосов на зарубежных участках проводится отдельно. По имеющейся информации, Джорджеску находится в лидерах и заграницей.

Второй тур выборов президента Румынии состоится 8 декабря.

Источник: Gazeta.Ru

11:36 24.11.2024

В Румынии открылись избирательные участки для голосования на выборах президента.

Всего в стране в 7:00 начали работу 19 тысяч избирательных участков. При этом граждане Румынии, проживающие за границей, начали голосовать еще 22 ноября. Для них процедура продлится три дня.

Выборы президента Румынии проходят раз в пять лет. В стране нет порога явки, поэтому избирательный процесс будет признан состоявшимся при любом количестве участников.

На пост главы государства баллотируются 13 кандидатов. Среди них бывший заместитель генерального секретаря НАТО, экс-председатель Социал-демократической партии (СДП) Мирча Джоанэ, нынешний глава СДП, премьер-министр страны Марчел Чолаку, спикер сената, руководитель Национал-либеральной партии Николае Чукэ и лидер «Союза за спасение Румынии» Елена Ласкони.

Согласно законодательству Румынии, для победы кандидату необходимо набрать не менее половины голосов избирателей. Если подобный результат не будет достигнут, то через две недели в стране пройдет второй тур выборов. Победителем президентских выборов будет признан тот, кто наберет простое большинство.

Источник: Gazeta.Ru