Сахиба Гафарова: О вкладе COP29 в глобальные усилия еще долго будут говорить

Два дня назад в Баку успешно завершилась 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Считаю, что о вкладе мероприятия в глобальные усилия по решению проблемы изменения климата будут еще долго говорить.

Об этом на заседании парламента 25 ноября заявила спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.

По ее словам, проведя на самом высоком уровне это глобальное мероприятие, связанное с будущим человечества, Азербайджан укрепил свой имидж в качестве лидера в решении как региональных, так и глобальных климатических проблем и повысил возможности проведения новых престижных мероприятий.

Источник: АЗЕРТАДЖ