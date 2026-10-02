Бакметрополитен будет управлять пассажирскими канатными дорогами

Бакинский метрополитен будет обеспечивать работу пассажирских канатных дорог, включая их проектирование, строительство и управление из единого центра.

Как сообщает Report, соответствующий указ подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Документ вносит изменения в указ "О реорганизации ЗАО "Бакинский метрополитен" и внесении в связи с этим изменений в некоторые указы и распоряжения Президента Азербайджанской Республики, а также отмене некоторых распоряжений".

Согласно документу, Бакметрополитен будет обеспечивать оказание услуг по перевозке пассажиров канатными дорогами, повышение их качества и безопасности, а также внедрение инновационных и цифровых решений в сфере организации этих услуг и оплаты проезда.

На общество также возлагаются проектирование и строительство пассажирских канатных дорог, укрепление и модернизация их материально-технической базы.

Кроме того, Бакинский метрополитен обеспечит взаимную интеграцию услуг, их управление из единого центра и координацию.