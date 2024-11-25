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Кипр задумал вступить в НАТО

First News Media14:46 - 25 / 11 / 2024
Кипр задумал вступить в НАТО

Кипр решил присоединиться к Североатлантическому альянсу.

Об этом сообщает греческое издание Kathimerini со ссылкой на информированные источники.

По данным газеты, президент Кипра Никос Христодулидис обсудил перспективу присоединения страны к НАТО с президентом США Джо Байденом в ходе октябрьской встречи в Вашингтоне.

Стороны уделили особое внимание модернизации оборонного потенциала Кипра для соответствия стандартам НАТО.

Никосия убеждена, что обладание необходимой инфраструктурой и потенциалом делает страну привлекательной для Вашингтона, отмечает Kathimerini.

Кроме того, Кипр обратился к США с просьбой о закупке военной техники, а также выразил желание отправлять своих офицеров Национальной гвардии на обучение в американские военные академии.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил наличие у Кипра долгосрочного и стратегически обоснованного плана по интеграции в НАТО. По его словам, в Вашингтоне этот план называют «беспроигрышным вариантом». Ключевыми элементами плана являются прогресс в кипрском урегулировании и улучшение отношений между Кипром и Турцией.

Новая роль Кипра в «американской стратегии для региона» находит отражение в интенсивных контактах Христодулидиса с представителями республиканского большинства в Конгрессе США, которые состоялись сразу после победы Дональда Трампа на президентских выборах, пишет Kathimerini.

По информации газеты, в телефонных переговорах с сенаторами, близкими к избранному президенту, обсуждалось сохранение и усиление значимости Кипра в региональной политике. Проект вступления в НАТО был также обсужден Христодулидисом с генеральным секретарем организации Марком Рютте.

Ранее Кипр являлся активным участником Движения неприсоединения — объединения стран, не входящих в военные блоки. Однако в 2004 году после вступления в ЕС Никосия покинула это Движение.

Визит Никоса Христодулидиса в Вашингтон 30 октября стал первым официальным визитом кипрского лидера в американскую столицу с 1996 года. Христодулидис, занявший пост президента в феврале 2022 года, активно поддержал санкции против России и выступает за укрепление связей с Соединенными Штатами. Однако на пути Кипра в НАТО остаются серьезные препятствия, главным из которых является потенциальное противодействие Турции.

С 1974 года Кипр фактически разделен между греческой и турецкой общинами. Сейчас на 37% территории острова находится Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК), признанная пока только Анкарой. Переговоры о воссоединении, которые велись под эгидой ООН, были прерваны в 2017 году после неудачного раунда в швейцарском городе Кран-Монтана. Сейчас предпринимаются попытки возобновить диалог.

Греки-киприоты считают, что урегулирование возможно лишь на основе решений ООН в формате двухзональной, двухобщинной федерации. Турки-киприоты, в свою очередь, настаивают на конфедеративной модели.

Источник: The Moscow Times

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