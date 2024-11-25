ЕС: Пока нет решения о продлении сроков миссии в Армении

Пока нет решения о продлении сроков миссии ЕС в РА.

Об этом в беседе с Новости Армении - NEWS.am заявил советник главы наблюдательной миссии ЕС в Армении Марек Куберски.

«Мы работаем над этим. Наши брюссельские партнеры готовят его, консультируясь со столицами всех стран ЕС, поскольку решение будет принято всеми 27 членами ЕС. У нас уже были консультации с властями Армении в Ереване, с армянскими организациями гражданского общества. Сейчас готовится решение о нашем будущем. Наш мандат истекает 19 февраля следующего года, поэтому нам нужно принять решение о том, что мы будем делать дальше», - сказал он.

Миссия ЕС разместилась в Армении на 2 года с 20 февраля 2023 года и изначально состояла из 100 человек. В декабре 2023 года ЕС объявил о расширении миссии, призванной наблюдать за ситуацией на границе Армении с Азербайджаном, до 209 человек (вместо прежних 138).