Шереметьево вернулось к штатной работе после снятия ограничений - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В московском аэропорту Шереметьево сняли временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов.

Как сообщили в Росавиации, ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов.

Ранее в пятницу в аэропорту объявили воздушную тревогу.

18:05

В четырёх московских аэропортах — Внуково, Домодедово, Жуковском и Шереметьево — временно ограничили приём и отправку самолётов.

Как сообщили в Росавиации, ограничения введены на фоне сообщений о беспилотной опасности.

Ранее в аэропорту Шереметьево объявили воздушную тревогу.

Кроме того, СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили об эвакуации сотрудников и посетителей из башни комплекса «IQ-квартал» в деловом центре «Москва-Сити». По их словам, в здании сработала сирена, после чего по громкой связи объявили об эвакуации из-за угрозы атаки беспилотников. Люди собрались у входа в здание.

В «IQ-квартале» расположены офисы ряда федеральных ведомств, в том числе Минэкономразвития, Минпромторга, Минцифры и Росстандарта.